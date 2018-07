Com apoio de torcedores, Inter treina e conta com Damião e Pottker

O Internacional abriu a parte final do treino desta quinta-feira para seus torcedores e o técnico Guto Ferreira ganhou duas boas notícias para a partida contra o CRB nesta sexta, às 19h15, no estádio Beira-Rio, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Os atacantes Leandro Damião e William Pottker treinaram normalmente e estão à disposição do treinador. Os dois estão recuperados de problema muscular e devem começar a partida entre os titulares.

Quem também está de volta é o volante Rodrigo Dourado, que cumpriu suspensão na última rodada. Com os três jogadores, o treinador realizou a primeira parte do treino sem a presença dos jornalistas.

Os torcedores puderam acompanhar um trabalho técnico em campo. Cerca de três mil colorados compareceram ao Beira-Rio para apoiar o time. A presença da torcida nas arquibancadas serviu também para D'Alessandro colocar fim a uma eventual rusga.

O jogador reclamou das vaias dos torcedores após a derrota por 1 a 0 para o Ceará, no estádio do Beira-Rio, na última rodada. Nesta quinta-feira, ele foi até a arquibancada e agradeceu a presença dos fãs.

A tendência é a de que o time entre em campo nesta sexta-feira com Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Danilo Silva, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson e D'Alessandro; William Pottker (Nico López), Leandro Damião e Eduardo Sasha.

A seis rodadas do término da competição, o Internacional ocupa a liderança isolada da Série B, com 61 pontos, três a mais do que o Ceará, o segundo colocado, e seis na frente do Oeste, que está em quinto, e é a primeira equipe fora do grupo do acesso para a Série A.