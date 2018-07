Com apoio de torcedores, Palmeiras faz treino de reconhecimento do gramado

O Palmeiras fez neste sábado um treino de reconhecimento do gramado do estádio do Café, em Londrina, palco da partida de domingo diante do América-MG, pelo Campeonato Brasileiro, com direito à presença de aproximadamente 50 torcedores do clube nas arquibancadas.

Para se adaptar ao gramado no estádio paranaense, o técnico Cuca comandou uma longa atividade com troca de passes e também aproveitou para ensaiar algumas cobranças de bola parada ofensiva.

Apesar do mando de campo ser do América-MG, o Palmeiras deve contar com o apoio massivo da torcida na cidade paranaense. O time paulista volta a Londrina após mais de um ano, quando venceu o ASA por 1 a 0 pela Copa do Brasil, com direito ao primeiro gol de Gabriel Jesus como atleta profissional.

O retrospecto em Londrina é bastante favorável ao Palmeiras. O time busca a décima vitória consecutiva na cidade, sequência que teve início em 1973. Durante os 43 anos que se passaram, a equipe levou apenas um gol, no 5 a 1 sobre o Fluminense em 1996.

A partida entre América-MG e Palmeiras é o duelo dos extremos no Brasileirão. Enquanto os comandados de Cuca aparecem na liderança com 57 pontos, três à frente do vice Flamengo, os mineiros amargam a lanterna, com apenas 21 pontos, 12 a menos do que o Inter, último time fora da zona de rebaixamento.