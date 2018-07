Com apoio de Valdivia, Palmeiras contrata novo fisioterapeuta

O Palmeiras tem mais um novo membro da comissão técnica. Depois do clube confirmar a chegada de um motivador, conta também com o recuperador físico cubano José Amador, que está no clube desde o começo desta semana por indicação do meia chileno Valdivia, de quem é amigo e já trabalha junto na seleção chilena.

O salário pago para Amador é dividido entre Palmeiras e Valdivia. O meia vai ajudar o amigo ainda nas despesas com mudança e moradia, por ter no cubano extrema confiança pelo trabalho regenerativo contra lesões que comanda depois de cada partida. A dupla se conhece há cerca de dois anos e trabalhou junta durante a Copa do Mundo e o cubano vem para fazer um intercâmbio de metodologia com a equipe médica do Palmeiras.

"Bem vindo, mágico. Com você de volta poderei fazer o que mais gosto e jogar sem medo. O Mago e o Mágico iniciando os trabalhos a partir de hoje", publicou Valdivia nesta terça-feira em sua conta no Instragram em homenagem ao fisioterapeuta.

Além de Valdivia, Amador vai trabalhar também com os outros jogadores do elenco do Palmeiras e integrar o grupo já existente da comissão técnica do clube.