Com apresentação curiosa, Marcelo Moreno se declara para o Cruzeiro: 'É amor'

O Cruzeiro inovou na apresentação de Marcelo Moreno nesta quarta-feira. O atacante entrou na sala de imprensa para conceder entrevista com o agasalho do clube e, ao tirá-lo, havia uma pintura corporal imitando o uniforme. "Essa camisa sempre esteve comigo", justificou o boliviano, que retorna para sua terceira passagem.

Pouco depois, o atacante vestiu o uniforme real e explicou o que fez ele aceitar o desafio de voltar ao Cruzeiro neste ano complicado. Com uma dívida de pelo menos R$ 800 milhões, O clube vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez na história.

"Muitos chamam de loucura, mas eu chamo de amor. O lugar onde o coração bate mais forte é o que pode ser chamado de casa", afirmou Marcelo Moreno. "A gente faz muita loucura pelo time que gosta e torce. Estou muito feliz, agradeço ao Cruzeiro por confiar em mim novamente", completou.

A primeira passagem de Marcelo Moreno pelo Cruzeiro foi entre 2007 e 2008. Foram 21 gols em 36 jogos, sendo seis no primeiro ano e 15 no segundo, justamente quando foi comandado pelo técnico Adilson Batista. O treinador teve um peso importante no retorno do boliviano ao clube. Eles vão se reencontrar.

"Ele confia no meu trabalho, assim como confio no trabalho dele. Vim para ajudar e contribuir, sei que sou peça importante", afirmou o atacante, que foi campeão mineiro em 2008.

A segunda passagem foi em 2014, quando marcou 24 gols em 57 jogos. Marcelo Moreno faturou o título brasileiro naquele ano, além do Campeonato Mineiro.

No total foram 93 jogos e 45 gols. O boliviano é o segundo maior artilheiro estrangeiro do Cruzeiro e tem chance de recuperar o posto que perdeu para Arrascaeta. O uruguaio atualmente no Flamengo tem 50 gols pelo clube mineiro.

"Vou recuperar esse momento tão especial para mim. São números importantíssimos. Eu quero fazer história, vim para ganhar mais títulos, atingir marcas importantes e individuais", afirmou o atacante, que faz o primeiro treino nesta quinta-feira.