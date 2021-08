Com apresentação de gala de Haaland, Borussia Dortmund goleia Einthacht Frankfurt

O Borussia Dortmund fez dois jogos oficiais na temporada e balançou as redes adversárias em oito oportunidades. O astro Erling Haaland participou de todos eles. Depois de marcar três vezes na estreia contra o Wehen Wiesbaden, pela Copa da Alemanha, o atacante norueguês teve nova apresentação de gala neste sábado, na goleada por 5 a 2 sobre o Eintracht Frankfurt, no Signal Iduna Park, pela abertura do Campeonato Alemão.

O prodígio atacante de 21 anos simplesmente pulverizou a defesa do Einthacht. Num intervalo de 12 minutos deu duas assistências e deixou sua marca. Nem o gol contra de Passlack logo após Marco Reus abrir o marcador, aos 23 minutos, parece ter incomodado o atacante.

O Einthacht nem comemorou a igualdade e pouco depois já via Haaland servir Hazard e depois sair para comemorar seu primeiro gol do jogo. A vantagem poderia ser ainda maior antes do intervalo, mas Reus teve um gol anulado.

Os 3 a 1 de vantagem poderiam fazer o Dortmund tirar o pé do acelerador, mas com Haaland em campo isso é impossível. O norueguês voltou dos vestiários dando novo gol a um companheiro, desta vez para Reyna. Ainda deixaria sua marca mais uma vez. Hauge descontou no fim.

Halland tem números impressionantes no Borussia Dortmund. Agora são 62 gols em 61 jogos e mais 18 assistências. São cinco gols e três assistências na atual temporada. Com números tão impressionantes, o atacante é a esperança da equipe para tentar desbancar o poderoso Bayern de Munique na final da Supercopa da Alemanha, na terça-feira.

O Stuttgart "imitou" o Dortmund e também largou no Alemão com goleada por 5 a 1. A vítima foi o caçula Greuther Fuerth. Kempf fez dois gols. Demais jogos deste sábado: Arminia Bielefeld 0 x 0 Friburgo, Augsburg 0 x 4 Hoffenheim, Union Berlim 1 x 1 Bayer Leverkusen e Wolfsburg 1 x 0 Bochum.