Com Arana recuperado, Carille ensaia o Corinthians com Clayson

O técnico Fábio Carille parece ter definido o time do Corinthians para encarar o Vitória, sábado, às 16h, na Arena Corinthians. Nesta quinta-feira, ele comandou mais uma atividade tática e esboçou a forma inicial para encarar a equipe baiana com Clayson titular, no lugar de Clayson, e a volta de Guilherme Arana.

O lateral-esquerdo não treinou na quarta-feira por causa de dores musculares. Nesta quinta, ele treinou normalmente e parece recuperado. Ao final do treinamento, ainda brincou com um carrinho de golfe que é usado para transportar os atletas e objetos dos treinos. Arana dirigiu o veículo com vários jogadores em cima dele e chegou a fazer manobras mais radicais, que fizeram seus companheiros abandonarem o carrinho.

Antes, Carille comandou um trabalho de defesa e ataque e depois separou os titulares que deve enfrentar o Vitória. A formação ensaiada foi Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Balbuena e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Rodriguinho, Jadson e Romero; Jô.

O treinador só vai dar entrevista na sexta-feira, mas nos últimos três dias comandou o treino com Clayson entre os titulares. Jadson parece recuperado de uma fratura nas costelas, mas com ainda não está 100%, deverá ficar no banco de reservas ou ser preservado da partida.

O atacante Jô deu entrevista coletiva nesta quinta e praticamente escalou a equipe sem Jadson. “Ele está voltando, fez três treinos só. Natural estar um pouco fora de forma. Um mês parado e ele perde um pouco o ritmo. O Clayson tem evoluído bastante e o Carille decidiu manter as boas atuações. São dois grandes jogadores. Um é mais rápido e o outro é maestro, inteligente”, comentou o atacante.

O desfalque do treino foi o meia-atacante Pedrinho. Na quarta-feira, ele sentiu dores no joelho esquerdo e deixou a atividade mais cedo. Nesta quinta, ele não apareceu no gramado. Já o zagueiro Pablo, que se recupera de lesão na coxa, fez um leve treino no gramado e pode voltar aos treinamentos normalmente na semana que vem.

O time do Corinthians faz o último treino antes da partida contra o Vitória nesta sexta-feira, pela manhã.