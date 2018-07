Com Aranha vaiado, Grêmio e Santos ficam no 0 a 0

Aranha também disse estar "triste" com as vaias e xingamentos. "O pessoal parece não ter entendido o que aconteceu. Tem gente que acha errado as atitudes que foram tomadas."

Ao final do jogo, o goleiro criticou o comportamento dos torcedores gremistas. "Eu esperava ser recebido de outra forma. Achava que a grande parte da torcida do Grêmio tinha repudiado tudo o que tinha acontecido aqui da última vez, mas pelo jeito eles concordaram e acharam bonito", disse.

Em seu retorno à Arena, onde foi chamado de "macaco" e "preto fedido" por torcedores do Grêmio no dia 28 de agosto, o goleiro Aranha, do Santos , ouviu ontem gritos de "veado", "filho da p..." e "frangueiro"durante partida pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro . O jogador também foi bastante vaiado toda vez que encostava na bola. A partida terminou empatada por 0 a 0.

Por causa das injúrias raciais contra Aranha na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o Grêmio foi excluído do torneio pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva). No dia 26, o clube terá julgado o recurso apresentado no Pleno do tribunal, no qual recorre da punição, e a partida de ontem pode influenciar na decisão dos auditores. Se o STJD considerar que o comportamento da torcida do Grêmio ontem foi homofóbico, o clube pode, inclusive, receber nova punição.

Numa tentativa de evitar possíveis punições, o Corinthians publicou na semana passada um manifesto pedindo para a sua torcida que parasse com o grito de "bicha" no tiro de meta do goleiro adversário.

Em pelo menos três oportunidades, os gremistas chamaram, em coro, Aranha de "veado". A primeira foi aos 21 minutos da etapa final, logo após o goleiro fazer grande defesa – a bola resvalou em sua mão esquerda antes de bater na trave. Depois, na saída para o intervalo, os gritos de "veado" foram mais fortes. No retorno para o segundo tempo, a mesma ofensa foi dirigida a Aranha.

Antes, aos 43 minutos da etapa inicial, Aranha já havia sido chamado de "filho da p..." após reclamar de um choque com Dudu, dentro da área, que chegou a rasgar o seu meião.

VAIAS DESDE O INÍCIO

Disputado sob alta tensão, o jogo de ontem teve policiamento reforçado e medidas de segurança inéditas adotadas pelo Grêmio. O clube instalou câmeras voltadas especialmente para a arquibancada norte, setor onde ficam as organizadas, e de ontem saíram os gritos de "macaco" a Aranha na partida do dia 28.

O Grêmio também infiltrou funcionários à paisana no meio da torcida e mudou o sistema de venda de ingressos. Para comprar o bilhete, o torcedor tinha de fazer um cadastro prévio na internet com seus dados pessoas, como CPF, RG, endereço e telefone, entre outros.

As primeira vaias a Aranha começaram mais de 40 minutos antes do início da partida, quando o goleiro subiu ao gramado para fazer o seu aquecimento. Ele foi chamado de "frangueiro" e não foi possível ouvir injúrias raciais. Muitos gremistas xingavam com as duas mãos na boca, impedindo uma possível leitura labial.

FICHA TÉCNICA: