Com arbitragem polêmica, Fla e Cruzeiro empatam

O resultado é péssimo para os dois times, que seguem estacionados na tabela do Brasileirão e não conseguiram cumprir suas metas para esta partida. O Cruzeiro, com 40 pontos, continua no nono lugar. Sem vencer fora de casa há cinco jogos, a equipe mineira pode acabar a rodada 13 pontos longe do G4. Já o Flamengo está em 14.º, com 36 pontos, ainda ameaçado pelo rebaixamento.

Na próxima rodada, quarta-feira, o Flamengo vai até São Paulo para visitar a Portuguesa, enquanto o Cruzeiro tem como adversário outro paulista, o Corinthians, em Varginha. Os dois jogos acontecem às 22h.

O JOGO - Sem poder contar com Weliton, Renato Abreu e Amaral, todos suspensos pelo terceiro amarelo, Cáceres e Gonzáles, a serviço de suas seleções nacionais, o técnico Dorival Júnior teve que se virar com o que sobrou. Frauches entrou na zaga ao lado de Renato Santos e, na frente, Liedson voltou ao time, que passou a atuar no 4-4-2. Enquanto isso o Cruzeiro tinha Martinuccio titular pela primeira vez, deixando Borges no banco.

Quem começou mais perigoso foi o Cruzeiro, exatamente graças à boa participação do argentino. Mas o Flamengo marcou primeiro, num lance bastante polêmico. Aos 10 minutos, Ramon cruzou na área e Vagner Love tocou com o braço para Liedson empurrar para as redes. A bola bateu exatamente em cima da braçadeira do capitão Vagner Love.

Erro pior que o do árbitro Anderson Daronco só da zaga do Flamengo. Oito minutos depois de o placar ser aberto, Martinuccio cruzou na área e lá estavam Everton e Anselmo Ramon totalmente livres ao lado de Frauches, enquanto o resto da defesa estava bem mais adiantada. Sem dificuldades, o lateral-esquerdo cabeceou e Felipe aceitou.

O jogo depois disso seguiu morno até que o Cruzeiro teve boa chance com Anselmo Ramon. Ele finalizou duas vezes, mas Felipe pegou ambas. Enquanto o Flamengo não criava nada (no fim do primeiro tempo Léo Moura saiu machucado para entrar Adryan), os visitantes quase marcaram num cabeceio de Martinuccio.

O segundo tempo começou insosso. Com os dois times errando muito no meio-de-campo, as chances de gol eram raras. Aos 17, Montillo chutou bem e Felipe pegou. No minuto seguinte, Vágner Love bateu sem força e ajudou Fábio a defender. O goleiro celeste só teve que trabalhar quando Adryan arriscou, a bola desviou na zaga e quase o enganou.

No final, o jogo ficou emocionante, com os dois times se lançando ao ataque. O Flamengo chegou a marcar aos 39 minutos, mas o gol foi anulado. Adryan cruzou, Love ajeitou e Liedon anotou no segundo pau. Daronco marcou um impedimento inexistente.

Aos 45, o Flamengo ficou novamente perto de marcar quando Wellington Silva cruzou e Ramon finalizou. Love tentou atrapalhar Fábio e marcar de calcanhar, mas o auxiliar levantou a bandeira apontando impedimento - dessa vez corretamente. O lance seguiu por alguns segundos até o árbitro ver a marcação.

Já nos acréscimos, Wellington Bruno arriscou forte, de longe, e Fábio fez belíssima defesa. O jogo foi até os 50 minutos, com o Flamengo no ataque. Quando o árbitro apitou o fim da partida, muitas vaias por parte da torcida rubro-negra.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 1 X 1 CRUZEIRO

FLAMENGO - Felipe; Wellington Silva, Frauches, Renato Santos e Ramon; Airton (Luiz Antônio), Ibson (Wellington Bruno), Léo Moura (Adryan) e Cleber Santana; Liedson e Vagner Love. Técnico - Dorival Júnior.

CRUZEIRO - Fábio; Ceará, Léo, Mateus e Everton (Diego Renan); Leandro Guerreiro, Marcelo Oliveira, Willian Magrão (Charles) e Montillo; Martinuccio (Élber) e Anselmo Ramon. Técnico - Celso Roth.

GOLS - Liedson, aos 10, e Everton, aos 18 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

CARTÕES AMARELOS - Wellington Silva, Cleber Santana, Ramon, Vagner Love, Adryan, Charles, Marcelo Oliveira e Leandro Guerreiro.

RENDA - R$ 232.720,00.

PÚBLICO - 15.922 pagantes.

LOCAL - Estádio João Havelange (Engenhão), no Rio.