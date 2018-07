Com arbitragem polêmica, Flamengo e Cruzeiro empatam no Rio

RIO - Num jogo de poucas chances de gol para os dois lados, Flamengo e Cruzeiro ficaram num morno empate em 1 a 1, neste sábado à noite, no Engenhão, no Rio, pela 30.ª rodada do Brasileirão. O time da casa teve um gol de Liedson mal anulado pelo árbitro Anderson Daronco nos minutos finais, mas não tem do que reclamar, uma vez que no gol que valeu, também marcado pelo centroavante, no começo do jogo, o passe saiu do braço de Vagner Love.

O resultado é péssimo para os dois times, que seguem estacionados na tabela do Brasileirão e não conseguiram cumprir suas metas para esta partida. O Cruzeiro, com 40 pontos, continua no nono lugar. Sem vencer fora de casa há cinco jogos, a equipe mineira pode acabar a rodada 13 pontos longe do G4. Já o Flamengo está em 14.º, com 36 pontos, ainda ameaçado pelo rebaixamento.

Na próxima rodada, quarta-feira, o Flamengo vai até São Paulo para visitar a Portuguesa, enquanto o Cruzeiro tem como adversário outro paulista, o Corinthians, em Varginha. Os dois jogos acontecem às 22h.

O JOGO

Sem poder contar com Weliton, Renato Abreu e Amaral, todos suspensos pelo terceiro amarelo, Cáceres e Gonzáles, a serviço de suas seleções nacionais, o técnico Dorival Júnior teve que se virar com o que sobrou. Frauches entrou na zaga ao lado de Renato Santos e, na frente, Liedson voltou ao time, que passou a atuar no 4-4-2. Enquanto isso o Cruzeiro tinha Martinuccio titular pela primeira vez, deixando Borges no banco.

Quem começou mais perigoso foi o Cruzeiro, exatamente graças à boa participação do argentino. Mas o Flamengo marcou primeiro, num lance bastante polêmico. Aos 10 minutos, Ramon cruzou na área e Vagner Love tocou com o braço para Liedson empurrar para as redes. A bola bateu exatamente em cima da braçadeira do capitão Vagner Love.

Erro pior que o do árbitro Anderson Daronco só da zaga do Flamengo. Oito minutos depois de o placar ser aberto, Martinuccio cruzou na área e lá estavam Everton e Anselmo Ramon totalmente livres ao lado de Frauches, enquanto o resto da defesa estava bem mais adiantada. Sem dificuldades, o lateral-esquerdo cabeceou e Felipe aceitou.

O jogo depois disso seguiu morno até que o Cruzeiro teve boa chance com Anselmo Ramon. Ele finalizou duas vezes, mas Felipe pegou ambas. Enquanto o Flamengo não criava nada (no fim do primeiro tempo Léo Moura saiu machucado para entrar Adryan), os visitantes quase marcaram num cabeceio de Martinuccio.

O segundo tempo começou insosso. Com os dois times errando muito no meio-de-campo, as chances de gol eram raras. Aos 17, Montillo chutou bem e Felipe pegou. No minuto seguinte, Vágner Love bateu sem força e ajudou Fábio a defender. O goleiro celeste só teve que trabalhar quando Adryan arriscou, a bola desviou na zaga e quase o enganou.

No final, o jogo ficou emocionante, com os dois times se lançando ao ataque. O Flamengo chegou a marcar aos 39 minutos, mas o gol foi anulado. Adryan cruzou, Love ajeitou e Liedon anotou no segundo pau. Daronco marcou um impedimento inexistente.

Aos 45, o Flamengo ficou novamente perto de marcar quando Wellington Silva cruzou e Ramon finalizou. Love tentou atrapalhar Fábio e marcar de calcanhar, mas o auxiliar levantou a bandeira apontando impedimento - dessa vez corretamente. O lance seguiu por alguns segundos até o árbitro ver a marcação.

Já nos acréscimos, Wellington Bruno arriscou forte, de longe, e Fábio fez belíssima defesa. O jogo foi até os 50 minutos, com o Flamengo no ataque. Quando o árbitro apitou o fim da partida, muitas vaias por parte da torcida rubro-negra.

FLAMENGO 1 X 1 CRUZEIRO

FLAMENGO - Felipe; Wellington Silva, Frauches, Renato Santos e Ramon; Airton (Luiz Antônio), Ibson (Wellington Bruno), Léo Moura (Adryan) e Cleber Santana; Liedson e Vagner Love. Técnico - Dorival Júnior.

CRUZEIRO - Fábio; Ceará, Léo, Mateus e Everton (Diego Renan); Leandro Guerreiro, Marcelo Oliveira, Willian Magrão (Charles) e Montillo; Martinuccio (Élber) e Anselmo Ramon. Técnico - Celso Roth.

GOLS - Liedson, aos 10, e Everton, aos 18 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

CARTÕES AMARELOS - Wellington Silva, Cleber Santana, Ramon, Vagner Love, Adryan, Charles, Marcelo Oliveira e Leandro Guerreiro.

RENDA - R$ 232.720,00.

PÚBLICO - 15.922 pagantes.

LOCAL - Estádio João Havelange (Engenhão), no Rio.