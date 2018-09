Com Arboleda de volta, Aguirre comanda treino fechado no São Paulo

O zagueiro Arboleda se reapresentou nesta quinta-feira ao São Paulo, após ter participado de dois amistosos pela seleção equatoriana nos Estados Unidos. Ele atuou durante os 90 minutos das vitórias sobre Jamaica e Guatemala (ambas por 2 a 0), por isso, fez apenas um trabalho regenerativo no CT da Barra Funda. A tendência é que seja titular no clássico contra o Santos, neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sob os cuidados dos preparadores físicos, o camisa 5 correu em volta do gramado e depois fez um trabalho de alongamento.

Em campo, o técnico Diego Aguirre comandou uma atividade tática dividida em duas partes, segundo o site oficial do clube (toda a movimentação desta quinta foi fechada à imprensa): primeiro, os atletas tinham de buscar as jogadas em zonas determinadas pela comissão. Na sequência, participaram de um coletivo. Por fim, alguns jogadores aprimoraram as cobranças de bolas paradas.

A principal dúvida do uruguaio para a partida é o lateral-direito Bruno Peres, que dificilmente reunirá condições de jogo devido a uma lesão muscular no adutor direito. Como o reserva, Régis, está suspenso, Aguirre terá de improvisar um volante no setor. Araruna, recuperado de uma tendinite no calcanhar esquerdo, e Hudson são os favoritos a ocupar o posto.

Em compensação, o São Paulo terá os retornos do lateral Reinaldo, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Bahia, na rodada anterior, e do meia-atacante Everton, recuperado de estiramento muscular na coxa esquerda. Assim, a provável escalação da equipe contará com: Sidão; Hudson (Bruno Peres ou Araruna), Arboleda, Anderson Martins (Bruno Alves) e Reinaldo; Liziero, Jucilei e Nenê; Rojas, Diego Souza e Everton.

Vice-líder com 49 pontos, o São Paulo está empatado na tabela com o Internacional, que leva vantagem no saldo de gols (18 a 17). Enquanto os paulistas têm o clássico estadual na Vila, os gaúchos só entrarão em campo na segunda, quando visitam a Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó (SC).