Com Arboleda, São Paulo finaliza preparação para enfrentar o Grêmio

O zagueiro Arboleda voltou a treinar nesta sexta-feira e deve ficar à disposição do São Paulo para o jogo contra o Grêmio, neste sábado, às 11h, no Morumbi, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor equatoriano havia sido desfalque na atividade de quinta-feira por causa de uma fibrose na coxa esquerda.

O treino desta sexta foi fechado à imprensa, mas o São Paulo divulgou uma foto no Twitter em que Arboleda aparece trabalhando em campo. De acordo com o site oficial do clube, os jogadores realizaram circuito físico e trabalho técnico em campo reduzido, e o técnico Cuca fez ajustes no time.

Hernanes e Pablo estão em transição física e não devem ficar à disposição para o confronto. Raniel, suspenso, Alexandre Pato, com mialgia na coxa esquerda, e Rojas, que operou o joelho direito e só voltará a jogar em 2020, são os desfalques certos.

A provável escalação do São Paulo para a partida tem: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda (Bruno Alves), Anderson Martins e Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero e Daniel Alves; Antony, Everton e Toró (Vitor Bueno).

Última atividade antes do retorno ao Morumbi. Nos vemos amanhã

O São Paulo tem 30 pontos e ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Grêmio está no 12º lugar, com 21 pontos.