Com arena cedida para show, Palmeiras recorre ao Pacaembu pela 20ª vez

A primeira decisão do Palmeiras no ano terá um cenário diferente. Nesta terça-feira, a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari vai decidir vaga na semifinal do Campeonato Paulista no Pacaembu contra o Novorizontino. Com o Allianz Parque novamente cedido para um show, pela quarta vez desde a inauguração da arena o clube recorre ao estádio municipal para decidir um mata-mata.

Com o Allianz Parque cedido para o show do cantor inglês Paul McCartney, será a 20ª vez que o clube vai recorrer ao Pacaembu para realizar uma partida desde a abertura da arena, em novembro de 2014. Nas ocasiões anteriores em que não pode jogar no seu estádio, somente uma vez o Palmeiras escolheu um local diferente e optou por Araraquara. Se não contar com a arena pode deixar o torcedor insatisfeito, pelo menos em termos de resultado não se pode reclamar. O aproveitamento do Palmeiras no Pacaembu é de 77% nessas ocasiões.

Quando se trata de jogar mata-mata no Pacaembu, o Palmeiras sempre se deu bem quando precisou deixar o Allianz Parque nos últimos anos para decidir a classificação. Nas três partidas decisivas recentes, em todas a equipe conseguiu a vaga para a fase seguinte quando atuou no estádio municipal.

Esse retrospecto teve início nas quartas de final do Campeonato Paulista de 2017, diante do Novorizontino. O Palmeiras venceu fora de casa por 3 a 1 e confirmou classificação ao fazer 3 a 0 no Pacaembu, na volta. Já no ano passado, foram duas decisões no estádio.

Pelo Estadual, o time perdeu por 2 a 1 para o Santos no tempo normal (mesmo placar da partida de ida), mas ganhou nos pênaltis e foi à decisão. O último mata-mata no Pacaembu foi na Copa do Brasil. Pelas quartas de final, contra o Bahia, Dudu marcou na vitória por 1 a 0 e colocou o time na próxima fase.

Diante do Novorizontino, nesta terça-feira, o Palmeiras vai precisar de uma vitória simples para avançar. No sábado as duas equipes se enfrentaram no interior do Estado, com empate por 1 a 1. Cléo Silva abriu o placar para o time de Novo Horizonte e Arthur Cabral empatou, já no segundo tempo.

DESENTENDIMENTO

A construtora WTorre, responsável pelo estádio, e o Palmeiras vivem uma pendência nos bastidores sobre a indenização a ser paga ao clube para ocasiões em que a arena não pode ser utilizada. A construtora tem que pagar 50% da renda bruta da partida em questão, além de 20% do valor cobrado pelo aluguel do estádio. No entanto, os gestores da arena defendem que pelo contrato assinado entre as partes, o Palmeiras também precisa honrar o compromisso de bancar despesas como água e luz referentes aos dias de jogos. Essa questão está em avaliação em uma câmara de arbitragem.

Jogos do Palmeiras fora do Allianz Parque nos últimos anos

2015

Palmeiras 3x2 Grêmio - Brasileiro - 19/9/2015 - Pacaembu (Rod Stewart)

Palmeiras 0x2 Sport - Brasileiro - 24/10/2015 - Pacaembu (Muse e Ariana Grande)

2016

Palmeiras 2x2 São Bento - Paulistão - 4/2/2016 - Pacaembu (Reforma do gramado)

Palmeiras 1x2 Red Bull Brasil - Paulistão - 24/3/2016 - Pacaembu (Iron Maiden)

Palmeiras 3x0 Rio Claro - Paulistão - 31/3/2016 - Pacaembu (Iron Maiden)

Palmeiras 1x0 Corinthians - Paulistão - 3/4/2016 - Pacaembu (Coldplay)

Palmeiras 4x3 Grêmio - Brasileiro - 2/6/2016 - Pacaembu (Eros Ramazzotti)

Palmeiras 0x0 Cruzeiro - Brasileiro - 13/10/2016 - Araraquara (Aerosmith)

2017

Palmeiras 3x0 Novorizontino - Paulistão - 7/4/2017 - Pacaembu (Elton John e James Taylor)

Palmeiras 1x0 Grêmio - Brasileiro - 1/7/2017 - Pacaembu (Ariana Grande)

Palmeiras 1x0 Coritiba - Brasileiro - 18/9/2017 - Pacaembu (Festival São Paulo Trip)

Palmeiras 2x2 Bahia - Brasileiro - 12/10/2017 - Pacaembu (Paul Mccartney)

Palmeiras 2x0 Ponte Preta - Brasileiro - 19/10/2017 - Pacaembu (John Mayer)

2018

Palmeiras 1x2 Santos - Paulistão - 27/3/2018 - Pacaembu (Depeche Mode)

Palmeiras 1x0 Internacional - Brasileiro - 22/4/2018 - Pacaembu (Radiohead)

Palmeiras 1x0 Bahia - Copa do Brasil - 16/8/2018 - Pacaembu (Tribalistas)

Palmeiras 3x1 Cruzeiro - Brasileiro - 30/9/2018 - Pacaembu (Andrea Bocelli)

Palmeiras 2x0 Grêmio - Brasileiro - 14/10/2018 - Pacaembu (Z Festival)

Palmeiras 2x1 Ceará - Brasileiro - 21/10/2018 - Pacaembu (Shakira)

2019

Palmeiras 2x0 Bragantino - Paulistão - 11/2/2019 - Pacaembu (Ed Sheeran)