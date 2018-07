Com Ariel suspenso, Marciel comemora chance entre os titulares do Cruzeiro O volante Marciel comemorou a chance de começar entre os titulares do Cruzeiro no duelo contra o Villa Nova neste domingo, às 16h, no Mineirão, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. O jogador que veio de empréstimo junto ao Corinthians substituirá Ariel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.