Com Arouca de volta, Palmeiras relaciona 23 jogadores para duelo com Atlético-PR

O volante sofreu uma desinserção muscular no joelho direito na partida contra a Chapecoense, no dia 4 de outubro, e desde então desfalcou o time por sete partidas. Embora esteja recuperado, a tendência é a de que ele inicie a partida no banco de reservas, mas com grandes chances de entrar no decorrer do jogo.

Outras novidades são os atacantes Dudu e Cristaldo, que cumpriram suspensão na partida com o Vasco. O argentino chegou a ser suspenso por dois jogos pela expulsão contra o Santos, mas o Palmeiras conseguiu um efeito suspensivo para ele atuar normalmente.

Os desfalques, além de Gabriel, que só volta em 2016, e os goleiros Aranha e Jailson, que sentem dores musculares e nem foram para Atibaia, são o meia Cleiton Xavier, que continua seu cronograma de recuperação física, e o atacante Lucas Barrios, que está com a seleção paraguaia que disputa as Eliminatórias para a Copa do Mundo. Andrei Girotto, Victor Ramos e Fellype Gabriel não foram relacionados por opção técnica, já que não constam na lista dos desfalques divulgada pelo clube.

Confira a lista dos 23 atletas relacionados:

Goleiros: Fernando Prass e Fábio.

Laterais: Lucas, Egídio e João Pedro.

Zagueiros: Jackson, Vitor Hugo, Nathan e Leandro Almeida.

Volantes: Arouca, Amaral, Thiago Santos e Matheus Sales.

Meias: Robinho, Allione e Zé Roberto.

Atacantes: Rafael Marques, Alecsandro, Cristaldo, Dudu, Kelvin, Gabriel Jesus e Mouche.