Com Arrascaeta e Everton Ribeiro, Jesus anuncia relacionados contra Emelec

O uruguaio Arrascaeta e o meia Everton Ribeiro foram relacionados pelo técnico português Jorge Jesus para o duelo do Flamengo nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, diante do Emelec, do Equador, pela rodada de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

Os dois jogadores ainda não estão totalmente recuperados de suas lesões, mas vão atuar no sacrifício neste jogo decisivo. O treinador português deverá optar por escalar um deles desde o início, com outro como opção para a segunda etapa.

Na zaga, sem Rodrigo Caio (machucado) e Léo Duarte (vendido para o Milan), a dupla de defensores deverá ser formada pelo espanhol Pablo Marí, recém contratado junto ao La Coruña, e Thuler. Outros desfalques serão o meia Diego e o atacante Vitinho (ambos passaram por cirurgia).

Para se classificar às quartas de final da Libertadores, o Flamengo vai ter de vencer por, no mínimo, três gols de diferença, pois perdeu no Equador por 2 a 0, na semana passada. E não vai faltar apoio das arquibancadas. A diretoria rubro-negra já divulgou que os 60.500 ingressos colocados à venda foram vendidos. Deste total, 55 mil bilhetes foram comercializados no sistema sócio-torcedor.

No Campeonato Brasileiro, o Flamengo é o terceiro colocado com 24 pontos, cinco a menos que o líder Santos. O time da Gávea volta a jogar pela competição nacional neste domingo, em Salvador, diante do Bahia, às 16 horas, pela 13.ª rodada.

Confira os relacionados do Flamengo:

Goleiros - Diego Alves, César e Gabriel Batista

Zagueiros - Thuler, Pablo Marí e Rhodolfo

Laterais - Rafinha, Rodinei, João Lucas, Renê e Trauco

Volantes - Cuéllar, William Arão, Piris da Motta e Hugo Moura

Meias - Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gerson e Reinier

Atacantes - Gabriel, Bruno Henrique, Berrío e Lucas Silva