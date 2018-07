Com Arsenal em crise, Wenger esbraveja em coletiva O técnico do Arsenal, Arsène Wenger, no cargo desde 1996, mostrou nesta segunda-feira que as coisas não estão bem para ele no clube inglês. Em entrevista coletiva obrigatória um dia antes do jogo contra o Bayern de Munique, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, o treinador vociferou contra os repórteres num raro momento de descontrole.