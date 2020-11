Com as atenções divididas, Ceará recebe o Sport pelo Brasileirão

O Ceará quer aproveitar a empolgação com a classificação às quartas de final da Copa do Brasil para iniciar o returno do Campeonato Brasileiro com um resultado positivo diante do Sport, neste domingo, às 20h30, no Castelão. Invicto há cinco jogos no Brasileirão, o time cearense está em posição intermediária, com 23 pontos.

Uma vitória também faz o Ceará se distanciar mais da zona de rebaixamento. Apesar de existir a possibilidade de Guto Ferreira poupar alguns jogadores, pois o jogo de ida das quartas de final, contra o Palmeiras, será realizado na quarta-feira, o Ceará deve manter a base do último jogo.

O treinador, porém, vai ser forçado a fazer algumas mudanças. O zagueiro Luiz Otávio foi expulso no empate com o Botafogo, por 2 a 2, e cumprirá suspensão automática, assim como o volante Fabinho e o atacante Leandro Carvalho, que receberam o terceiro amarelo.

A boa notícia é que Guto Ferreira tem novamente à disposição o lateral Alyson e os atacantes Vitor Jacaré, Saulo Mineiro e Cléber, que ficaram de fora do jogo contra o Santos, no meio de semana, por já terem defendido outros clubes na Copa do Brasil.

"Temos que estar pontuando e fazendo o dever de casa. A gente tem que retomar os pontos perdidos no primeiro turno. A gente perdeu deles lá e nós sabemos que eles são uma equipe qualificada, que vem crescendo. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, um clássico nordestino, mas o principal é conseguir os três pontos", comentou o meia Vina, destaque do time na temporada.

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ - Fernando Prass; Eduardo, Tiago, Brock e Bruno Pacheco; Charles, Pedro Naressi, Vina, Léo Chú e Fernando Sobral; Rafael Sóbis. Técnico: Guto Ferreira.