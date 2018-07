Gabriel e Lucas Lima podem não voltar ao Santos após seleção

Gabriel e Lucas Lima estão convocados para defender a seleção brasileira na Copa América Centenário, entre 3 e 26 de junho, nos Estados Unidos. Se apresentam ao técnico Dunga no próximo dia 22 e não sabem se voltam para o Santos. Ambos sofrem enorme assédio do futebol europeu e já manifestaram o interesse em trocar de ares.

Logo após a conquista do 22.º título paulista pelo Santos na Vila Belmiro, o discurso da dupla era em sentido oposto. Enquanto o meia falou abertamente sobre o assunto, o atacante - ainda deve jogar a Olimpíada, no Rio, em agosto - evitou a todo custo falar sobre o futuro. Mas as poucas palavras deixaram no ar a possibilidade de troca de casa. "Nem comemorei e já querem me tirar do Santos", afirmou, visivelmente constrangido com o assunto. "Mas você volta a vestir preto e branco após a Olimpíada?", insistiu o repórter. Ele saiu correndo: "Vou comemorar, vou comemorar".

Há tempos que o clube tenta blindar uma de suas joias da base contra o forte assédio. Mas as ofertas de grandes centros como Itália, Espanha e Inglaterra parecem ter mexido com a cabeça do jogador.

Lucas Lima mostrou-se mais cabeça fresca com o assunto. "Ainda tenho contrato aqui e o presidente falou que não vai me liberar por nada", enfatizou. "Estou muito tranquilo e feliz no Santos. Mas vamos aguardar a janela para falar mais". Desde o ano passado que Lucas Lima estuda ofertas de fora do País. Ele já recusou proposta milionária da China (disse que dinheiro não é tudo) e de Portugal. Quer atuar em um grande centro e acredita que a proposta aguardada virá agora.

Modesto Roma Júnior voltou a dizer que fará de tudo para evitar um desmanche no elenco. "Claro que prezo pela manutenção e sei que não será fácil manter o grupo", falou o presidente. Jogadores experientes, como o volante Renato, lembraram que o Corinthians sofreu após a saída de vários titulares no começo do ano e disseram que o clube não pode seguir o mesmo caminho prestes a estrear no duro Campeonato Brasileiro.

Resta saber como fazer a cabeça do grupo. Elano não sabe qual seu futuro. "Sempre fico e, mesmo sem jogar, dou sorte e o time é campeão", brincou. Gabriel e Lucas Lima sonham com a Europa e Zeca e Thiago Maia, atletas olímpicos, também receberam sondagens de fora do País. E os chineses voltarão a atacar Ricardo Oliveira? Em meio a comemorações, a presidência santista terá enorme trabalho.