Com assistência de Arana, Sevilla vence e vai à fase de grupos da Liga Europa

Maior vencedor da história da Liga Europa, o Sevilla garantiu-se na fase de grupos da competição nesta quinta-feira. Na última fase preliminar do torneio, o time espanhol recebeu o Sigma Olomouc, da República Checa, e confirmou a classificação com uma tranquila vitória por 3 a 0.

Favorito, o Sevilla já havia encaminhado a vaga na partida de ida, quando venceu por 1 a 0 na casa do adversário. Com o resultado desta quinta, o clube garantiu ao menos o direito de brigar pelo seu sexto título do torneio - Liverpool, Juventus, Inter de Milão e Atlético de Madrid têm três cada e são os segundos maiores vencedores.

Na partida desta quinta, o lateral-esquerdo Guilherme Arana voltou a ter uma oportunidade como titular e a aproveitou. Foi dele a assistência para o gol de Ganalons. Aos 20 minutos, o ex-corintiano aproveitou sobra na área e ajeitou para o meia, que ainda driblou o zagueiro antes de bater.

Mesmo sem forçar muito, o Sevilla chegou ao segundo gol cinco minutos depois, auxiliado pelo atacante Martin Nespor, do Sigma, que marcou contra. No segundo tempo, Ben Yedder, que acabara de entrar em campo, aproveitou assistência de Roque Mesa e definiu o placar.

Outro favorito que confirmou a vaga, mas com bem mais dificuldade, foi o RB Leipzig. Depois de ficar no 0 a 0 com o Zorya na Ucrânia, o time alemão empatava por 2 a 2 e era eliminado até os acréscimos do segundo tempo, quando Forsberg marcou de pênalti, garantiu o triunfo por 3 a 2 e a suada classificação.

Na Turquia, o Besiktas contou com a estrela do zagueiro Pepe para eliminar o Partizan Belgrado e também ir à fase de grupos. Depois de empatar por 1 a 1 na Sérvia, o time venceu o adversário por 3 a 0, com dois gols do brasileiro naturalizado português. Oguzhan Ozyakup fez o outro.

Na França, o Bordeaux recebeu o belga Gent e venceu por 2 a 0, também confirmando a vaga, após empate por 0 a 0 na ida. Os escoceses Rangers, do técnico Steven Gerrard, e Celtic também vão à fase de grupos depois do empate por 1 a 1 com o FC Ufa e da vitória por 3 a 0 sobre o Suduva, respectivamente.

Em um dos confrontos mais equilibrados dessa fase preliminar, o Olympiacos visitou o Burnley na Inglaterra e ficou com a vaga graças ao empate por 1 a 1, após vencer por 3 a 1 na ida. Já na Dinamarca, o Copenhague surpreendeu a Atalanta e passou nos pênaltis, após novo empate sem gols entre eles.

Entre os outros classificados, destaque para o Dudelange, que passou pelo Cluj e se tornou o primeiro representante de Luxemburgo na fase de grupos de uma competição europeia na história. Astana, Larnaca, Apollon Limassol, Ludogorets, Sarpsborg, Zenit, Qarabag, Malmö, Rosenborg, Genk, Rapid Viena e Spartak Trnava também avançaram nesta quinta.