Com assistência de Felipe Anderson, West Ham soma 4º triunfo seguido no Inglês

O West Ham bateu o Fulham por 2 a 0, fora de casa, no último jogo deste sábado pela 17ª rodada do Campeonato Inglês, e emplacou a sua quarta vitória consecutiva na competição. Com o resultado, o time de Londres subiu para a nona posição, com 24 pontos, enquanto o Fulham amarga a lanterna da tabela, com apenas nove.

Apesar de não ter marcado o seu, o Felipe Anderson foi destaque com participação nos dois gols da partida e deu continuidade ao bom momento com a camisa do West Ham. O brasileiro chegou ao time no começo desta temporada europeia, como contratação mais cara da história do clube, e firmou-se como peça importante no meio de campo da equipe após ter deixado a Lazio, da Itália.

Aos 17 minutos do primeiro tempo, Robert Snodgrass abriu o placar depois de passe de Felipe Anderson. O ex-jogador do Santos também desempenhou um papel fundamental no segundo gol, 12 minutos depois, participando da jogada que resultou em uma assistência do mexicano Chicharito para Antonio marcar o seu.

Na próxima rodada do Inglês, no dia 22, o West Ham vai enfrentar o Watford, no Estádio Olímpico de Londres. Já o Fulham encara o Newcastle, fora de casa, no St. James Park, no mesmo dia.