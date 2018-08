Com assistência de Vinicius Junior, Real Madrid bate Juventus nos EUA

No encontro entre o último e o atual clube de Cristiano Ronaldo, mas sem o craque português em campo, o Real Madrid se deu melhor e derrotou a Juventus por 3 a 1, em duelo disputado no FedExField, em Landover, nos Estados Unidos, e válido pela International Champions Cup, competição amistosa de pré-temporada que envolve alguns dos principais clubes do futebol europeu.

O lateral-esquerdo Alex Sandro foi um dos cinco jogadores da Juventus que atuaram por 90 minutos neste sábado - no Real Madrid, apenas dois atletas não foram trocados -, mas o brasileiro que mais se destacou em campo foi Vinicius Junior, que entrou no intervalo e deu o passe para o segundo gol do Real Madrid.

Antes disso, a Juventus abriu o placar logo aos 12 minutos do primeiro tempo, com um gol contra de Carvajal, que desviou a bola para as próprias redes ao tentar cortar um cruzamento de João Cancelo. O Real, porém, arrancou o empate antes do intervalo com um golaço. Ao 39, Bale interceptou corte da defesa italiana e bateu forte da meia-lua, com a bola entrando no ângulo.

No intervalo, como quase sempre ocorre nesses amistosos de pré-temporada, os técnicos fizeram várias trocas nas equipes, o que incluiu a entrada de Vinicius Junior, que havia sido titular contra o Manchester United, no Real Madrid. E logo no seu primeiro lance, a estrela do brasileiro brilhou. Ele tabelou com Asensio e deu a assistência para o companheiro marcar: 2 a 1.

O terceiro gol do Real Madrid saiu logo depois e também foi marcado por Asensio. Aos dez minutos, ele recebeu passe de Vazquez, passou por um adversário e bateu por baixo da bola, na saída de Szczesny, ampliando para o Real Madrid. Vinicius Junior ainda teve chance para marcar o seu gol, mas não conseguiu. Mesmo assim, atuou bem.

Ainda em preparação para a temporada 2018/2019, o Real Madrid voltará a jogar na terça-feira, quando vai enfrentar a Roma, novamente nos Estados Unidos, em East Rutherford. Já o próximo compromisso da Juventus é oficial: em 18 de agosto, o time estreará no Campeonato Italiano contra o Chievo, em Verona.

ASSISTA AOS MELHORES MOMENTOS