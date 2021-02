Com assistências de brasileiros, Real Madrid vence e se aproxima do Atlético

Com assistências de brasileiros, o Real Madrid superou o Getafe por 2 a 0, nesta terça-feira, e reduziu a diferença para o líder Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol. Jogando em casa, o time comandado pelo técnico Zinedine Zidane superou a série de desfalques e chegou à vitória com passes decisivos de Vinicius Junior e Marcelo, ambos no segundo tempo da partida disputada no estádio Alfredo Di Stefano.

O Real chegou aos 46 pontos e reduziu para cinco a distância para o primeiro colocado, que empatou com o Celta por 2 a 2 na segunda-feira. O líder, contudo, ainda tem um jogo a menos que o rival madrilenho. Além disso, o vice-líder abriu três pontos de vantagem sobre o Barcelona, terceiro colocado. O Getafe, por sua vez, é o 13º, com 24.

Nesta terça, Zidane precisou superar nove desfalques, entre suspensões e lesões, para escalar o Real. Além de buscar reforços no banco, caso dos próprios brasileiros e do jovem meia Marvin Park, de apenas 20 anos, alterou o esquema tático da equipe, para 3-4-3. Ao longo do jogo, o treinador ainda promoveu a estreia do defensor Victor Chust.

Mesmo com baixas, o Real não teve maiores dificuldades para dominar o jogo. No primeiro tempo, Benzema quase abriu o placar aos 13 minutos, em forte cabeçada, que carimbou o travessão. Seis minutos depois, Vinicius Junior também desperdiçou boa oportunidade.

A bola só balançou as redes no segundo tempo. Aos 14, Vinicius Junior cruzou da direita, com precisão, e Benzema escorou de cabeça para as redes. Mais confiante, o Real se manteve no ataque e chegou ao segundo gol aos 21. Mendy iniciou jogada pela esquerda, tabelou com Marcelo e recebeu assistência do brasileiro para completar para as redes, selando a vitória em rápida jogada, debaixo de forte chuva.