Com assistências de Hulk, Zenit bate Lyon e se classifica na Liga

Hulk não marcou gols, mas mais uma vez foi decisivo para o Zenit na Liga dos Campeões. O atacante da seleção brasileira deu as assistências para os dois gols do clube russo na vitória por 2 a 0 sobre o Lyon, nesta quarta-feira, na França, pela quarta rodada da fase de grupos. Com 100% de aproveitamento, o Zenit já está classificado para as oitavas de final.

No primeiro gol, aos 25 minutos do primeiro tempo, Hulk fez jogada pela direita, chegou à linha de fundo e rolou para o russo Dzyuba marcar. Na segunda etapa, aos 12, o brasileiro lançou seu companheiro de ataque, que bateu na saída do goleiro Anthony Lopes para ampliar. Gonalons ainda foi expulso pelo Lyon e atrapalhou a reação do time.

Na outra partida do Grupo H, o Gent recebeu o Valencia na Bélgica e ganhou por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Kums, de pênalti, aos 4 minutos do segundo tempo. Titular do time espanhol e catador de pênaltis nato, o goleiro brasileiro Diego Alves está machucado e afastado dos gramados desde maio.

Com esses resultados, o Zenit lidera com 12 pontos, precisando apenas de um empate para garantir também a primeira classificação do grupo. O Valencia vem em segundo, com seis, enquanto o Gent tem quatro. O Lyon é o lanterna, com um ponto só. Daqui a 20 dias, o Valencia vai a São Petersburgo e o Gent viaja até a França.