Com ataque afiado, Grêmio bate Lajeadense com facilidade e mantém liderança

Com o resultado, o time comandado por Roger Machado chegou a 25 pontos, na ponta do Estadual. Já o Lajeadense estacionou nos nove pontos, na 12.ª posição, a primeira da zona de rebaixamento.

Sabendo da sua superioridade, o Grêmio partiu para cima desde o início e conseguiu abrir o placar aos 13 minutos. Após ótima tabela na intermediária entre Douglas e Maicon, Bobô recebeu na grande área, driblou o marcador com um corte para a direita e finalizou no canto direito do goleiro Lauro.

Após o gol, o time tricolor seguiu comandando o meio de campo, mas só chegou novamente com perigo aos 40 minutos. Bobô cruzou da esquerda para Pedro Rocha, que bateu rasteiro, mas o zagueiro Edson Borges apareceu de carrinho para mandar a bola para escanteio.

As equipes voltaram do intervalo da mesma maneira que atuaram no primeiro tempo. O Grêmio foi para cima e, no segundo ataque em dois minutos, conseguiu ampliar. Pedro Rocha "tabelou" com o zagueiro adversário, que errou na hora de cortar um passe para Douglas e acabou dando uma verdadeira assistência para o atacante gremista, que driblou o goleiro e rolou para as redes.

Quando o jogo se encaminhava para o final, o Grêmio tratou de fazer o terceiro. Aos 46 minutos, Batista recebeu passe de Henrique na marca do pênalti e teve tranquilidade para ajeitar e chutar no canto esquerdo para dar números finais ao marcador.

Agora o Grêmio volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h45, quando encara o Passo Fundo fora de casa. O Lajeadense, por sua vez, entra em campo no mesmo dia, mas às 20h30, diante de sua torcida contra o Veranópolis.