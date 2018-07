Com ataque argentino, Inter de Milão perde do Parma

Com o tropeço, a Inter segue com 28 pontos, no quarto lugar, empatado com a Fiorentina mas atrás pelo saldo de gols. A Juventus, que perdeu para o Milan na rodada, continua liderando, com 32 pontos. Já o Parma subiu para o sétimo lugar, com 20.

A derrota amplia a má fase da Inter de Milão, que perdeu três vezes e empatou um jogo nas suas quatro últimas apresentações, contando Italiano e Liga dos Campeões. Nesta segunda, a equipe teve um ataque todo argentino, com Álvarez, Palacio e Milito, num time com seis jogadores do país no total.

O garoto Sansone, alemão naturalizado italiano de apenas 21 anos foi quem fez o único gol do jogo. A 15 minutos do fim, ele recebeu de Amauri e bateu forte, da entrada da área, para dar a vitória ao Parma.