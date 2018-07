Com ataque desfalcado, Atlético-MG estreia na Libertadores

A principal dessas ausências é, claro, a de Robinho. Principal contratação no futebol brasileiro em 2016, o atacante só se apresentou ao Atlético-MG na última sexta-feira e, fora das condições físicas ideais, nem viajou para Arequipa, permanecendo em Belo Horizonte para adquirir o condicionamento para fazer a sua estreia pela equipe.

Mas Robinho não é o único desfalque do setor ofensivo do Atlético-MG, que também não poderá contar com os atacantes Thiago Ribeiro e Carlos, além do meia argentino Dátolo, todos eles lesionados. Além disso, o meia equatoriano Cazares ainda não teve o seu contrato regularizado, em razão de imbróglio envolvendo o clube argentino Banfield.

Em razão desses problemas, o técnico Diego Aguirre vai recorrer a algumas improvisações no setor criativo, com o atacante Luan jogando mais recuado, além do lateral-direito Patric atuar mais uma vez no ataque. E o restante do quarteto deverá ser formado por Hyuri, um dos reforços que chegou ao clube nas últimas semanas, e Lucas Pratto, que permaneceu no clube mesmo após o assédio do futebol chinês.

Outra novidade em relação ao time de 2015 deverá ser o zagueiro equatoriano Erazo. Contratado para suprir a saída de Jemerson, negociado com o francês Monaco, o jogador fez a sua estreia pelo Atlético no último fim de semana, quando Aguirre poupou quase todos os titulares no Campeonato Mineiro.

Em Arequipa, o Atlético terá o desafio de tentar frear um time eufórico pelo retorno à Copa Libertadores após 32 anos. O campeão peruano de 2015 inicia nesta quinta a sua terceira participação na Libertadores tentando aproveitar o fator casa para triunfar.

Assim como fez o Atlético, o Melgar poupou os titulares no último fim de semana no torneio nacional, quando superou o Ayacucho por 3 a 0, fora de casa, resultado que deixou o time na quarta colocação, após três rodadas disputadas.

Agora espera aproveitar os efeitos dos 2.400 metros de altitude em Arequipa para bater a equipe mineira, depositando suas fichas no veterano Ysrael Zuniga e no colombiano Omár Fernández.