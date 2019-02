Com ataque do Flu em boa fase, Diniz já projeta estreia de Ganso

O bom momento do setor ofensivo do Fluminense, neste início de temporada, já cria expectativas no time quanto à futura estreia do armador Paulo Henrique Ganso. O meia, principal reforço da equipe para o ano, ainda não tem data para jogar porque está fora de forma e sem ritmo de jogo.

Mas o técnico Fernando Diniz não esconde a expectativa, principalmente após a goleada de 5 a 0 sobre o River-PI, na noite de terça, na estreia da equipe carioca na Copa do Brasil. "Estou muito confiante de que essa parceria vai dar certo. Vejo ele jogando bem, as qualidades dele, a genialidade que possui, tem tudo a ver com o time e acredito que, de fato, vai se encaixar muito bem na maneira da gente trabalhar", prevê o treinador.

A goleada na Copa do Brasil confirmou a boa fase do ataque tricolor. Agora, o time já soma 17 gols em seis jogos oficiais disputados em 2019. Contra o River, foram três somente no primeiro tempo, o que deu tranquilidade de sobra à equipe ao longo do confronto disputado em Teresina.

Diniz admite a satisfação com o setor ofensivo do Flu. "Isso é uma característica das equipes que dirijo e está sendo muito efetivo na conclusão das jogadas. A equipe tem criado bastante, com aproveitamento muito bom", avalia o treinador.

"Claro que no momento em que pega adversários mais difíceis, com defesas mais bem postadas, com jogadores de alto nível, a tendência é que encontre mais dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, com os treinamentos e o passar do tempo, acredito que vai ficar mais eficiente nisso também."

Para o treinador, o ataque vem sendo bem liderado por Luciano, que marcou dois gols e ainda perdeu um pênalti contra o River. "Ele tem muitas características que se adaptam ao jeito que gosto que os atacantes produzam durante as partidas. O considero um jogador privilegiado, muito técnico, fisicamente bem completo, inteligente para jogar", elogia.