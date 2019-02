Com ataque em baixa, São Paulo sonda Róger Guedes e analisa elenco

O São Paulo identificou uma das causas da má fase vivida no começo de 2019. A pane no setor ofensivo preocupa a diretoria e o técnico interino Vágner Mancini. Para solucionar a falha, o clube analisa mudar as opções disponíveis para o ataque, com a saída de alguns atletas e a procura por reforços. Um dos nomes cotados é o de Róger Guedes, ex-Palmeiras e Atlético-MG.

O jogador está o Shandong Luneng, da China, porém está sem espaço no clube e não foi inscrito para a disputa da Liga dos Campeões da Ásia. Financeiramente, a operação é considerada difícil, mas o São Paulo tem interesse. O jogador agrada bastante ao técnico Cuca, que foi o responsável por indicar Róger Guedes ao Palmeiras, para onde se transferiu em 2016.

O ataque do São Paulo vive uma fase ruim. Nos últimos oito jogos, a equipe marcou somente dois gols: na derrota para o Corinthians e na vitória sobre o São Bento. O time, inclusive, foi eliminado da Copa Libertadores para o Talleres sem marcar um gol sequer. No último compromisso a equipe empatou sem gols com o Red Bull, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista.

Enquanto pensa em reforços, a diretoria também pode agir no sentido inverso. Algumas saídas podem se concretizar. A política do São Paulo de reduzir a folha de pagamento deve promover as negociações dos atacantes Diego Souza e de Nenê. O primeiro tem proposta do Botafogo e o outro, interessa ao Fluminense. Os dois têm salários considerados elevados.

Apesar de o ataque ser prioridade, o São Paulo observa também outras carências do elenco. A lateral direita se tornou uma posição considerada delicada depois de Bruno Peres ter atuações ruins nas partidas recentes. Cuca só chega ao clube em abril, mas acompanha essa movimentação do São Paulo no mercado ao participar de reuniões com a diretoria.