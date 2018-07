Com até 10 desfalques, Cruzeiro tenta embalar no Brasileirão contra o Atlético-PR

Depois de vencer o Palmeiras no último domingo e minimizar a pressão no Cruzeiro, o técnico Mano Menezes precisa lidar agora com uma série de desfalques para encarar o Atlético Paranaense nesta quarta-feira, às 21h45, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um novo triunfo pode embalar a equipe mineira - sétima colocada com 17 pontos - na competição.

Pressionado por uma série de resultados inconsistentes e, sobretudo, por ver o sistema defensivo falhar sucessivamente, o técnico Mano Menezes "fechou" o time e escalou Hudson no lugar do lesionado Robinho na vitória sobre o Palmeiras. Mas o próprio volante sofreu uma contusão e desfalcará o Cruzeiro nesta quarta-feira, assim como o volante Ariel Cabral, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

A dupla se soma aos desfalques de Robinho, Rafinha, Manoel, Raniel, Judivan, Arrascaeta e Dedé. A única boa notícia fica pelo retorno do lateral-direito Ezequiel, relacionado após sofrer um problema no púbis, embora ainda não esteja confirmado como titular.

Em meio a tantos desfalques, mesmo sem estar plenamente recuperado, Ezequiel pode atuar na lateral, devolvendo o argentino Lucas Romero para o meio de campo. Outro que deve ganhar uma chance é Lucas Silva, enquanto que Murilo deve ser mantido na zaga ao lado de Léo.

Os desfalques, porém, não desanimam o elenco do Cruzeiro. "Se analisarmos pelos outros jogos que fizemos fora de casa, a gente teve uma postura bem ofensiva, sem desguarnecer o setor defensivo. Com certeza, se tivermos esse equilíbrio, temos grande condição de conquistar um bom resultado em Curitiba. Esse é o pensamento. Uma equipe mais equilibrada dentro do jogo, apesar das diversidades que possamos sofrer no jogo", avaliou o goleiro Fábio.