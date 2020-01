Com atenções voltadas para Jesualdo, Santos estreia contra o Bragantino na Vila

Jesualdo Ferreira será o centro das atenções na estreia do Santos no Campeonato Paulista, às 19h15 (horário de Brasília) desta quinta-feira, na Vila Belmiro, contra o Red Bull Bragantino. O treinador português, escolhido pelo clube para substituir Jorge Sampaoli, terá a oportunidade de se apresentar a uma torcida que pouco o conhece e que ainda sente saudades do argentino.

Sob o comando de Sampaoli, o Santos foi vice-campeão brasileiro jogando um futebol agressivo e, por vezes, empolgante. Na última partida da equipe alvinegra em 2019 - goleada por 4 a 0 sobre o Flamengo -, torcedores berraram em uma só voz: "Fica, Sampaoli!". Ele, porém, não permaneceu, e para o seu lugar chegou Jesualdo, profissional muito mais ponderado e prudente do que o explosivo argentino.

O português desembarcou em Santos dizendo que pretende manter parte do que herdou de Sampaoli, mas sem deixar de dar seu toque pessoal. Pelo histórico do veterano treinador, que está com 73 anos, é possível concluir que isso significará uma equipe com menos variações táticas - o argentino chegou a escalar uma formação sem laterais, entre outras ousadias - e um pouco mais cuidadosa. Porém, segundo o português, o desejo de jogar bem e vencer continuará o mesmo.

"Nós avançamos em algumas coisas, mas outras ficam adiadas para os próximos jogos e dias. Acima de tudo, quero deixar claro para todos os torcedores que o Santos vai ser sempre uma equipe que jogará para ganhar. Amanhã (quinta-feira) não será diferente. Vamos usar as grandes virtudes e ambições dos jogadores", disse Jesualdo.

O português não deu pistas sobre a equipe que vai escalar na partida contra o time de Bragança Paulista, mas é certo que não será a que ele gostaria de ver em campo. Jesualdo não vai contar com os zagueiros Lucas Veríssimo e Felipe Aguilar, ambos com problemas físicos, e com o atacante Soteldo, que está defendendo a Venezuela no Torneio Pré-Olímpico.

Até por falta de opções, sabe-se que Luiz Felipe e Luan Peres vão formar a dupla de zaga nesta quinta-feira. No ataque, o treinador tem dois principais candidatos a substituir Soteldo: o jovem Kaio Jorge e Raniel, que chegou do São Paulo e poderá fazer sua estreia com a camisa do Santos. O lateral-direito Madson, outro atleta contratado pelo clube recentemente, deverá ficar no banco de reservas.

O adversário do Santos na rodada de abertura do Campeonato Paulista carrega grande expectativa por causa do alto investimento em contratações. O time, porém, teve resultados ruins na pré-temporada, mas o técnico interino Vinícius Munhoz não deu muita importância a isso.

O campeão da Série B do Campeonato Brasileiro de 2019 fez quatro jogos preparatórios. No Brasil, perdeu para o Atibaia por 3 a 1 e empatou com o Guarani por 2 a 2. Na Argentina, perdeu por 2 a 1 para o Rosario Central e foi goleado pelo San Lorenzo por 4 a 0.

"O time está em uma crescente e precisa de ritmo de competição. Por isso, os jogos com adversários difíceis foram importantes para aperfeiçoar nossas dinâmicas. Estávamos iniciando nossa temporada, enquanto Rosario Central e San Lorenzo já estavam competindo", justificou Munhoz.

Entre os contratados, estão o meia Thonny Anderson, ex-Athletico-PR, e os atacantes Alerrandro, ex-Atlético-MG, e Artur, ex-Palmeiras e Bahia. Eles, porém, não deverão ser titulares, já que o time que estreará no Paulistão será parecido com o que conquistou o título da Série B.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X RED BULL BRAGANTINO

SANTOS - Everson; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison; Diego Pituca e Carlos Sánchez; Marinho, Kaio Jorge (Raniel) e Eduardo Sasha. Técnico: Jesualdo Ferreira

RED BULL BRAGANTINO - Júlio César; Aderlan, Ligger, Léo Ortiz e Edimar; Barreto, Uillian Correia e Claudinho; Morato, Ytalo e Bruno Tubarão. Técnico: Vinícius Munhoz.

ÁRBITRO - Raphael Claus.

HORÁRIO - 19h15.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).