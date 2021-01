Com Atlético de Madrid no topo, Diego Simeone indica renovação de contrato

Diego Simeone não esconde a satisfação pelo bom momento vivido no comando do Atlético de Madrid. Com o time na liderança isolada do Campeonato Espanhol, o treinador argentino indicou nesta quarta-feira que tem boas chances de renovar seu contrato futuramente. O atual se encerra no próximo ano.

"Estou muito feliz onde estou agora. No entanto, ainda me falta um ano muito importante de contrato", disse o treinador, ao ser questionado sobre notícias recentes da imprensa espanhola. Nesta quarta, o jornal AS afirmou que a direção do Atlético propôs novo contrato ao treinador com validade até 2024.

"O que posso falar é o que sempre comento: quando tivermos algo de concreto, após conversas aprofundadas, seguramente vamos informar a todos. Hoje não há nada para informar", declarou Simeone. "Não tenham nenhuma dúvida de que, no momento em que tivermos alguma reunião importante, todos serão informados, como sempre", afirmou.

Líder disparado do Espanhol, o Atlético de Madrid vive grande momento na temporada. Exibe 41 pontos, contra 37 do Real Madrid e 34 do Barcelona, o terceiro colocado. A equipe de Simeone, no entanto, ainda tem dois jogos a menos que os dois grandes rivais. Ou seja, pode ampliar ainda mais a vantagem na primeira posição.