Com Atlético-MG em 'plena formação', Sampaoli pede reforços experientes

A busca de reforços para o Atlético Mineiro visando a sequência do Campeonato Brasileiro ainda não terminou. Após a segunda vitória do time na competição, sobre o Corinthians, por 3 a 2, na noite de quarta-feira, o técnico Jorge Sampaoli confirmou que pediu mais contratações para o elenco para um time que ele vê ainda "em formação".

Na avaliação do treinador argentino, o futebol brasileiro tem se consolidado por ter times fortes defensivamente. Algo que seria um desafio ao estilo ofensivo que vem buscando implementar na sua passagem pelo Atlético-MG.

"Sim, em plena formação. Estamos aprendendo juntos a jogar de uma maneira, em um meio em que os esquemas defensivos são muito fortes. Estamos no princípio da formação. Há um caminho longo para percorrer", disse.

Desde o anúncio da chegada de Sampaoli em 1º de março, o Atlético-MG oficializou oito contratações. Delas, apenas três foram de jogadores com ao menos 30 anos - Rafael, Keno e Mariano. E o treinador argentino deixou claro que os seus pedidos de reforços são de jogadores experientes.

"Uma equipe muito jovem. Consolidar com experiência em algumas das linhas seria o ideal para que esta juventude cresça mais segura. Com o plantel que temos, neste projeto seria o ideal. O clube sabe como tem que fazer", afirmou.

Na noite de quarta, o Atlético-MG foi ao intervalo perdendo por 2 a 0, tendo conseguido a virada na etapa final. Conhecido pelas mudanças nas escalações, Sampaoli rejeitou a avaliação de que o resultado negativo na etapa inicial se deu por ter deixado atletas importantes, como Allan e Savarino, no banco de reservas.

"No primeiro e no segundo tempos, fomos amplamente dominadores. O rival aproveitou um erro não forçado no primeiro gol. Tivemos chances, com a bola passando na pequena área. Depois, o rival, no único ataque que teve, fez gol. Pensar que foi porque não jogou um ou não jogou outro é errado, porque nos dois tempos o Atlético foi superior", disse.

Com seis pontos somados em dois jogos, o Atlético-MG voltará a jogar pelo Brasileirão no domingo, quando receberá o Ceará, às 11 horas, no Mineirão.