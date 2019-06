Com Atlético, sete times da Espanha rejeitam mudanças na Liga dos Campeões

Sete clubes espanhóis manifestaram contrariedade ao plano para transformar a Liga dos Campeões em um torneio mais restrito, exibindo oposição aberta à proposta de Associação de Clubes da Europa (ECA, na sigla em inglês), às vésperas de uma reunião para tratar do tema em Malta.

O Atlético de Madrid, vice-campeão espanhol na temporada recém-encerrada, é o clube mas importante que apresentou a crítica aos líderes da ECA por lançar um "ataque frontal" à estabilidade do futebol europeu, em uma carta que a agência de notícias The Associated Press teve acesso nesta quarta-feira.

O Barcelona e o Real Madrid, que possuem dirigentes na cúpula da ECA, não assinaram o documento. Mas os outros sete membros espanhóis que fazem parte da associação expressaram sua preocupação pela falta de consultas e divulgação sobre uma iniciativa que, argumentam, representa "a maior ameaça na história do futebol europeu nos últimos anos".

A ECA, encabeçada pelo presidente da Juventus, Andrea Agnelli, está em sintonia com o desejo da Uefa de que 24 das 32 equipes da fase de grupos se repitam na edição seguinte da Liga dos Campeões, sem importar os resultados nos torneios nacionais. A ideia é incluir um acesso e descenso com a Liga Europa, que também teria um modelo com vagas de acesso e descenso com uma novo terceiro torneio continental.

"O novo modelo de competições de clubes na Europa proposto pela Uefa e pela direção da ECA representa uma grande ameaça potencial, não só para as ligas nacionais e a grande maioria dos clubes, mas para todo o futebol europeu, o que representa um ataque frontal ao equilíbrio competitivo e à estabilidade dos torneios nacionais", afirmaram Atlético de Madrid, Athletic Bilbao, Málaga, Sevilla, Real Sociedad, Valencia e Villarreal na nota endereçada aos líderes da ECA.

O status do Campeonato Espanhol seria prejudicado, pois hoje distribui quatro vagas na Liga dos Campeões. "Acreditamos firmemente que as competições europeias devem recompensar a excelência", disseram os clubes, que ameaçaram se desvincular da ECA, que terá um assembleia especial em Malta nesta quinta e sexta-feira para analisar a proposta de mudanças de formato nos torneios de times do continente europeu.