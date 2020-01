Com atrações no ataque, Vasco estreia no Campeonato Carioca diante do Bangu

O Vasco terá duas grandes atrações no ataque em sua estreia no Campeonato Carioca, neste domingo, às 16h, contra o Bangu, em São Januário: o garoto Talles Magno, grande revelação do clube em 2019, que se recuperou de uma lesão, e o argentino Germán Cano, jogador que chegou ao Rio de Janeiro com fama de artilheiro.

A partida diante do Bangu vai marcar a reestreia do técnico Abel Braga no comando da equipe de São Januário. O ex-zagueiro, que teve passagem marcante como jogador do time cruzmaltino nos anos 70, viverá sua terceira etapa como treinador do Vasco.

Revelado pelo Lanús, Cano fez grande sucesso na temporada passada jogando pelo Independiente Medellín, da Colômbia. Autor de 41 gols no clube colombiano em 2019, o jogador argentino chegou ao Vasco despertando grande entusiasmo dos torcedores, mas se mostrou cauteloso e preferiu não prometer gols no jogo contra o Bangu.

"O futebol colombiano é muito diferente do brasileiro, que é mais competitivo. Seguramente vai ser outro mecanismo, mas estou muito tranquilo. Quero desfrutar deste momento e ajudar. Espero um lindo cenário no domingo para dar alegria à torcida", afirmou o atacante de 32 anos.

Com apenas 11 dias de pré-temporada antes da estreia no Carioca, Abel deverá escalar uma equipe parecida com a que terminou o Campeonato Brasileiro sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. A principal aposta do treinador será no trio de ataque, formado por Cano, Talles Magno e Marrony. Os três terão liberdade para se movimentar e, assim, confundir a defesa adversária.

"Abel quer uma equipe compacta nas linhas e quer ver o time sair jogando desde os zagueiros, sem perder a bola, sendo muito rápido na parte ofensiva", contou Cano.