Com atraso de um mês, Neymar enfim recebe o troféu Samba Gold

Neymar fecha o mês de março erguendo seu primeiro troféu no ano. Eleito em dezembro como o melhor jogador brasileiro atuando na Europa em 2014 pela Sambafoot.com, o atacante do Barcelona finalmente recebeu seu prêmio, o Troféu Samba Gold, prometido para o mês de fevereiro, mas entregue apenas nesta terça-feira.

Sorridente e feliz com o bom momento no Barcelona, Neymar posou ao lado do belo troféu, em forma de bola, e o primeiro vencido por um jogador do clube catalão. Com a equipe na liderança do Campeonato Espanhol, na final da Copa do Rei, e nas quartas de final da Liga dos Campeões, o craque espera que seja a primeira taça de muitas na temporada.

Antes de Neymar, quem mais chegou perto do troféu defendendo as cores do Barcelona foi o lateral-direito Daniel Alves, segundo em 2011. Na atual edição, com 30 brasileiros concorrendo ao prêmio, o ala ficou apenas na 21ª colocação.

A sétima edição da premiação contou com votos de jornalistas, personalidades do futebol e internautas do site. E Neymar levou a melhor recebendo 29,2% dos votos, diante de !6,3% de Miranda e 16% de Felipe Melo. O camisa 10 da seleção brasileira acabou com a hegemonia de Thiago Silva, tricampeão do Troféu Samba de Ouro.

OS CAMPEÕES DO TROFÉU

2008 - Kaká (Milan)

2009 - Luis Fabiano (Sevilla)

2010 - Maicom (Internazionale)

2011 - Thiago Silva (Milan)

2012 - Thiago Silva (PSG)

2013 - Thiago Silva (PSG

2014 - Neymar (Barcelona)