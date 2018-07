Com atraso, Valdivia deve voltar ao Palmeiras no jogo de domingo

SÃO PAULO - O chileno Valdivia deve ser a novidade do Palmeiras para o duelo contra o São Caetano, domingo, no Estádio do Pacaembu. O meia está em fase final de recuperação de uma pequena lesão muscular na coxa direita, que o deixou longe dos gramados por mais tempo do que o esperado.

Valdivia se machucou no dia 5 de fevereiro, ainda no primeiro tempo do clássico contra o Santos. No dia seguinte, realizou exames de ressonância magnética e foi constatada uma lesão muscular na coxa direita que o tiraria dos gramados por cerca de 15 dias.

O fato é que 23 dias se passaram e o chileno ainda não conseguiu recuperar totalmente a forma. A expectativa era pelo seu retorno na partida contra o Linense, nesta quarta-feira, mas o técnico Luiz Felipe Scolari decidiu poupá-lo e sequer o relacionou para o jogo.

No ano passado, o chileno sofreu com sucessivas lesões e teve diversos problemas particulares que fizeram com que ele admitisse ao final da temporada que 2011 foi o pior ano de sua carreira. Para 2012, prometeu maior comprometimento e dedicação, mas deu azar e já sofreu duas lesões leves musculares.