Com atuação decisiva dos reservas, Corinthians vira sobre o Grêmio em amistoso

Com atuações decisivas dos reservas, o Corinthians bateu o Grêmio de virada, por 2 a 1, neste domingo, na Arena Corinthians, e venceu o segundo amistoso seguido neste período sem jogos oficiais em razão da disputa da Copa do Mundo da Rússia.

Os gaúchos marcaram no começo do primeiro tempo, com Léo Moura, logo aos quatro minutos. Na etapa final, brilhou a estrela dos que não iniciaram a partida. Matheus Matias atuou por 45 minutos pela primeira vez na equipe e não decepcionou - até então ele havia entrado em campo faltando pouco tempo para o final. O atacante jogou bem e fez seu primeiro gol pelo time paulista, que chegou à virada com Marquinhos Gabriel logo em seguida. O zagueiro Marlon foi o estreante do dia.

Balbuena e Sidcley, negociados com o futebol inglês e ucraniano, respectivamente, e Clayson, que saiu para a entrada de Pedrinho, foram as únicas mudanças no time que começou o jogo em relação à escalação que iniciou o último amistoso contra o Cruzeiro. Walter; Mantuan, Balbuena, Henrique, Danilo Avelar; Gabriel, Renê Júnior, Rodriguinho; Romero, Pedrinho e Roger foram os escolhidos.

Renato Gaúcho escalou o Grêmio com Marcelo Grohe; Léo Moura, Paulo Miranda, Kannemann e Bruno Cortez; Jailson, Cícero, Ramiro, Luan e Everton; André. O treinador viu seu time ser melhor no primeiro tempo e descer aos vestiários em vantagem.

Os gremistas aproveitaram a desorganização do adversário e a pouca inspiração de Rodriguinho, principal nome corintiano, para dominar a partida na primeira etapa. O gol saiu dos pés de Léo Moura, logo aos quatro minutos. Na jogada, o lateral pegou rebote do goleiro Walter após chute de Everton e emendou para o gol vazio.

Os dois times voltaram com nove alterações para o segundo tempo. Nos paulistas, destaque para a entrada do atacante Matheus Matias, que, enfim, teve 45 minutos para mostrar seu futebol. No Grêmio, o meia Douglas, recém-recuperado de grave lesão no joelho que o tirou dos gramados por mais de um ano, e o atacante Marinho, novo reforço, ganharam uma oportunidade de atuar.

As mudanças foram mais benéficas e decisivas ao Corinthians, que em pouco tempo chegou ao empate e à virada. Em seus primeiros minutos em campo, Matheus Mathias mostrou que pode ganhar mais chances no segundo semestre. Ele aproveitou confusão na área e girou para finalizar no canto direito e empatar a partida aos 22 minutos. Na comemoração, euforia e festa com os torcedores pelo primeiro gol do atacante com a camisa corintiana.

Quatro minutos mais tarde, outra alteração de Loss deu resultado. Marquinhos Gabriel, que entrara na vaga de Romero, completou cruzamento de Juninho Capixaba e colocou o time da casa em vantagem. Foi o primeiro gol dele neste ano. O último havia sido em novembro do ano passado.

Após os gols em sequência, o Corinthians foi capaz de fazer o que o Grêmio não conseguiu: controlar o resultado e sair com a vitória, a segunda nos dois amistosos que fez neste período de intertemporada em razão da paralisação do calendário para a disputa do Mundial da Rússia.

Loss e Renato Gaúcho aproveitaram os minutos finais para fazerem mais testes, incluindo a entrada de jovens jogadores. No Corinthians, o zagueiro Marlon fez sua estreia. Com as vendas de Balbuena e Sidcley, os garotos Leo Santos e Carlos Augusto também tiveram alguns minutos para atuar. No Grêmio, a juventude ficou por conta de Kaio, Thaciano e Thonny Anderson. Os três, além de Jael e Marinho, tentaram, mas não foram capazes de evitar a derrota na Arena Corinthians.

O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira, às 20h30, para outro amistoso contra o Cruzeiro, desta vez na Arena Corinthians. No primeiro jogo, disputado na semana passada, os paulistas venceram por 2 a 0.

O primeiro compromisso oficial do time do técnico Osmar Loss na volta das competições será diante do Botafogo, dia 18, também em casa. No mesmo dia, mas às 21h45, o Grêmio enfrenta o Atlético-MG em casa, na Arena Grêmio. Os duelos são válidos pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro.