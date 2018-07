Com atual dupla, Corinthians só perdeu uma vez

SÃO PAULO - No dia 20 de setembro, Tite tomou uma atitude arriscada no Corinthians. Vendo o título brasileiro escapar pelas mãos (vinha de derrota por 3 a 1 para o Santos), o técnico resolveu barrar o zagueiro e capitão Chicão do clássico com o São Paulo, no Morumbi.

Paulo André e Leandro Castán formariam a defesa da equipe para "salvar o ano". A dupla completará, no domingo, diante do Palmeiras, o 12.º segundo jogo - seria o 14.º, mas Castán cumpriu suspensão em duas rodadas - e pode ser decisiva para a conquista do pentacampeonato nacional. Basta o time não sofrer gols que a taça vai para o Parque São Jorge.

Seria a retribuição para Tite de dois jogadores que chegaram ao clube para serem reservas de Chicão e William e que sempre são elogiados pelo técnico.

"O Tite foi corajoso de arriscar naquele momento e acertou. Se não tivesse feito uma aposta correta, não estaria aqui para contar história", reconheceu Paulo André sem, no entanto, desprezar Chicão e Wallace, para ele, "grandes zagueiros".

Paulo André ficou quase oito meses lutando contra as contusões e já via 2011 como perdido. Era a quarta opção. Ganhou a chance, agarrou-a ao se firmar ao lado de Castán e esbanja confiança.

"Temos tudo para ser campeão, vamos jogar em casa, diante da nossa torcida", afirmou após a vitória por 1 a 0 sobre o Figueirense.

O Corinthians desde o início do Brasileiro teve uma defesa segura, entre as melhores. Mas com a nova aposta de Tite, melhorou, ganhando 72,7% dos pontos disputados (7 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota), diante de 58,9%, com somente oito gols sofridos, média de 0,72 por jogo.

Antes, era de 1,07. "Temos quatro excelentes zagueiros, todos em condições de jogar. Mas o Paulo e o Castán souberam agarrar a chance.

Estamos bem servidos no setor", elogiou Tite que, no entanto, deve ganhar mais dois jogadores para o setor. Felipe, do Bragantino, está contratado e Roger Carvalho, do Figueirense, negocia.