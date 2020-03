Com auxiliares, Sampaoli chega a BH para comandar o Atlético-MG e ver clássico

Anunciado no último domingo como novo técnico do Atlético-MG, o técnico argentino Jorge Sampaoli já está em Belo Horizonte para começar seu trabalho no clube. Junto com alguns de seus auxiliares, o treinador desembarcou nesta sexta-feira no Aeroporto Internacional de Confins, sem muito alarde, e terá como primeira missão acompanhar in loco o clássico contra o Cruzeiro, neste sábado, no estádio do Mineirão, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro.

Sampaoli já está com contrato assinado com o Atlético-MG até o final de 2021 - a assinatura foi firmada nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro. A expectativa é que comece os trabalhos na Cidade do Galo, o CT atleticano, logo após o clássico. Sua apresentação deverá acontecer na próxima segunda.

Para o jogo deste sábado contra o Cruzeiro, o comando na beira do gramado mais uma vez ficará a cargo de James Freitas, treinador interino. Ele já dirigiu o time no empate por 1 a 1 contra o Boa, em Varginha (MG), no último domingo.

Além de Sampaoli, parte da comissão técnica chegou junto com o treinador. O argentino desembarcou ao lado de Jorge Alberto Desio (auxiliar principal), Marcos Fernandez (preparador físico) e Pablo Fernandez (preparador físico). Gabriel Andreata, seu homem de confiança, foi o responsável por conversar os últimos pontos do contrato com o Atlético-MG e vai assumir um cargo no departamento de futebol do clube.