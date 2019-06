Com auxílio do VAR, Flamengo vence Corinthians e avança na Copa do Brasil

Com auxílio do VAR, o Flamengo repetiu o placar do jogo de ida, venceu o Corinthians por 1 a 0 nesta terça-feira, no Maracanã, e garantiu vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. Rodrigo Caio fez o gol que inicialmente foi anulado pelo auxiliar. Mas o árbitro de vídeo foi consultado e validou o gol, pois o zagueiro estava em condição legal.

O sorteio dos confrontos da próxima fase acontecerá na segunda-feira, às 15h, na sede da CBF. As equipes agora voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians no sábado visitará o Cruzeiro. O Flamengo tem o clássico com o Fluminense, domingo, no Maracanã.

O técnico Fábio Carille apostou na mesma escalação da partida contra o Deportivo Lara, com Jadson e Sornoza responsáveis pela armação das jogadas - somente Fagner, machucado, ficou de fora e deu lugar a Michel Macedo. Os dois meias davam velocidade na saída de bola dos visitantes e o Corinthians era superior em campo.

Clayson aproveitou uma saída errada da zaga do Flamengo e mandou de fora da área com perigo. Ralf, destaque por anular o meio-campo rubro-negro, mandou uma bomba, de primeira, da intermediária, no travessão. O VAR precisou ser acionado para ver se a bola havia entrado.

O time alvinegro não dava espaço ao adversário, que não conseguia chegar ao gol de Cássio. O Flamengo só equilibrou a partida nos minutos finais do primeiro tempo, quando Everton Ribeiro apareceu nas costas de Danilo Avelar e cabeceou para grande defesa do goleiro corintiano.

Na etapa final, Vagner Love obrigou Diego Alves a fazer grande defesa e amadurecia o gol dos visitantes. O Flamengo tentava chegar pela esquerda em cima de Michel Macedo, o pior jogador do Corinthians. Bruno Henrique cabeceou na trave e acordou os torcedores rubro-negros.

Carille tentou colocar o time mais à frente com a entrada de Gustagol na vaga de Sornoza e pouco depois Boselli no lugar de Junior Urso. Mas o meio-campo do Corinthians parecia ter cansado e o Flamengo ganhava espaço.

O Flamengo chegou a mandar a bola para as redes com Rodrigo Caio, mas o zagueiro cometeu falta em Clayson no início do lance e o árbitro anulou. Rodrigo Caio, no entanto, aos 41 minutos, aproveitou cruzamento da esquerda e mandou para as redes. O auxiliar anulou e assinalou impedimento, mas o VAR validou.

Boselli quase surpreendeu na saída de bola e mandou do meio-campo no travessão. Jadson também acertou a trave, mas o Flamengo segurou o resultado e avançou na Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 1 X 0 CORINTHIANS

FLAMENGO: Diego Alves; Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê; Piris da Motta, Willian Arão (Ronaldo), Everton Ribeiro, Diego e Gabigol; Bruno Henrique (Vitinho). Técnico: Marcelo Salles (interino).

CORINTHIANS: Cássio; Michel Macedo, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf (Regis), Junior Urso (Boselli) e Sornoza (Gustagol); Jadson, Vagner Love e Clayson. Técnico: Fábio Carille.

GOLS: Rodrigo Caio, aos 41 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO: Leandro Pedro Vuaden (RS).

CARTÕES AMARELOS: Léo Duarte e Gabigol (Flamengo) e Michel Macedo e Clayson (Corinthians).

PÚBLICO: 60.171 torcedores.

RENDA: R$ 3.571.041,25.

LOCAL: Maracanã, no Rio.