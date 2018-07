Com aval de Ceni, São Paulo está perto de acertar contratação de dois atacantes

O São Paulo está perto de anunciar a contratação de dois jogadores para a sequência da temporada. Os atacantes Marcinho (21 anos), do São Bernardo, e Morato (24 anos), do Ituano, vão reforçar o time. Eles se destacaram no Campeonato Paulista, tiveram a aprovação do técnico Rogério Ceni e podem até já treinar com a equipe na próxima segunda-feira.

"Observei esses dois jogadores, dei minha opinião, e a partir daí o São Paulo tenta fazer as contratações. Assim como foi com o Thomaz. Fiquei muito feliz com a atuação dele hoje. Foi um jogador que trouxemos (do Jorge Wilstermann), ele ficou um tempo parado porque quebrou a mão, cansou muito, mas foi importante a participação dele durante os 90 minutos", disse Rogério Ceni.

Segundo o treinador, os dois novos reforços, se confirmados, podem ajudar o time atuando no ataque. "Gosto de jogadores de lado de campo. Quando cheguei, achava que o Rogério não voltaria do Sport. E agora estamos tentando suprir essa ausência e observar no mercado jogadores com potencial e que sejam viáveis dentro da folha de pagamento", explicou.

Tanto Marcinho quanto Morato são jogadores de velocidade e vão disputar vaga na equipe com Luiz Araújo, Wellington Nem e Neilton, que são os atletas que cumprem essa função no São Paulo. Desde o início da temporada Ceni vinha falando da necessidade de ter mais jogadores para essas posições na equipe.

Além dos dois reforços, Ceni também vai avaliar a participação de dois garotos do sub-20 nos treinos dos profissionais. É provável que ele integre ao grupo o atacante Léo Natel e o volante/zagueiro Eder Militão, destaques do time que treina em Cotia. "A gente pretende trazer mais um ou dois jogadores de Cotia essa semana para passar uma temporada com a gente", explicou.