Com aval de Cuca, Palmeiras encaminha negociação de meia com o Barcelona

O diretor de futebol do Barcelona, Raul Sanllehí, está no Brasil para conversar com o Palmeiras sobre o possível empréstimo do meia Vitinho ao time B do clube. O jogador de 19 anos tem sido pouco utilizado pelo técnico Cuca e pode render ao Alviverde cerca de R$ 5,5 milhões pelo contrato de uma temporada, com a fixação de um valor para a possível aquisição definitiva ao fim do período.

O Barcelona B vai disputar na próxima temporada a segunda divisão espanhola. A conversa encaminhada entre Palmeiras e o clube catalão pelo jogador repete os moldes da negociação feita por Marlon, ex-Fluminense, no ano passado. O zagueiro se juntou ao time espanhol também pelo plantel secundário e depois se juntou à equipe principal.

A informação do interesse por Vitinho foi publicado pela rádio catalão RAC1. O meia de 19 anos tem neste ano quatro partidas disputadas e um gol marcado, no amistoso com a Chapecoense, em janeiro. Vitinho passou recentemente por um trabalho de reforço muscular no clube para melhorar o rendimento físico. A estreia dele no time profissional foi em 2016.

Nesta quarta-feira, após vitória sobre o Atlético-GO, pelo Brasileiro, o técnico Cuca defendeu a negociação. "Eu acho ótimo para o jogador e para o clube. Como não temos um time B, ele não consegue jogar. Já se ele vai para fora, pode ficar, o que é ótimo, e se voltar, estará mais experiente para nos ajudar", afirmou o treinador. Vitinho ficou na reserva na partida e não foi acionado.

O dirigente do Barcelona está em viagem ao Brasil para uma série de compromissos, como uma visita a Neymar. Sanllehí tem boa relação com o Palmeiras, com quem negociou, por exemplo, a prioridade de compra do zagueiro colombiano Yerry Mina. O dirigente também esteve no Allianz Parque no ano passado para acompanhar uma partida de Gabriel Jesus pela equipe principal.