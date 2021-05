Com Axel Witsel, seleção da Bélgica define os 26 convocados para a Eurocopa

O treinador espanhol Roberto Martínez anunciou nesta segunda-feira a lista dos 26 jogadores que vão representar a Bélgica na Eurocopa, a ser realizada entre 11 junho e 11 de julho. A principal novidade da relação é a presença do meio-campista Axel Witsel, do Borussia Dortmund, que não entra em campo desde janeiro porque está em recuperação de uma cirurgia no tendão de Aquiles.

A lista de convocados inclui jogadores muito conhecidos no futebol mundial, como Eden Hazard e Thibaut Courtois, ambos do Real Madrid, Yannick Carrasco, do Atlético de Madrid, Romelu Lukaku, atacante da Inter de Milão, e o meio-campista Kevin de Bruyne, um dos destaques do Manchester City, finalista da Liga dos Campeões.

Já o meia Marouane Fellaini, ex-jogador do Manchester United e atualmente no Shandong Luneng, da China, não foi chamado. Ele era presença constantes nas convocações, mas decidiu se aposentar da seleção em 2019 depois de defender o time nacional por 12 anos e disputar duas Copas do Mundo.

Alvo frequente de críticas dos torcedores do Real Madrid e da imprensa espanhola por suas atuações ruins desde que chegou ao time merengue, Hazard agrada Martinez. O treinador espanhol disse que acompanha de perto a situação do atacante e que sua forma física "é muito satisfatória". Também salientou que o jogador é "essencial e vital" para o grupo e ressaltou que confia que ele voltará ao seu melhor nível técnico em breve.

A Uefa permitiu a convocação de 26 atletas, isto é, três a mais do que o habitual, em razão da pandemia de covid-19. Também existe uma lista de suplentes composta por 11 jogadores. A relação final deve ser enviada à entidade até 1º de junho.

A Bélgica integra o Grupo B e terá como adversários na primeira fase Rússia, Finlândia e Dinamarca. Os belgas vão jogar a fase de grupos em Copenhaguen, na Dinamarca, e São Petersburgo, na Rússia, em uma atípica Eurocopa realizada em 12 cidades do continente.

Terceira colocada na última Copa do Mundo, a seleção belga estreia contra a Rússia em 12 de junho, mas antes, em preparação para o torneio, fará amistosos contra a Grécia, no dia 3 de junho, e Croácia, três dias depois, ambos no estádio King Baudouin, em Bruxelas.

Confira a lista de convocados da Bélgica para a Eurocopa:

Goleiros - Thibaut Courtois (Real Madrid-ESP), Simon Mignolet (FC Bruges), Matz Sels (Strasbourg-FRA);

Defensores - Toby Alderweireld (Tottenham-ING), Dedrick Boyata (Hertha Berlin-ALE), Jason Denayer (Lyon-FRA), Jan Vertonghen (Benfica-POR), Thomas Vermaelen (Vissel Kobe-JAP)

Meias - Timothy Castagne (Leicester-ING), Yannick Carrasco (Atlético de Madrid-ESP), Nacer Chadli (Istanbul Basaksehir-TUR), Leander Dendoncker (Wolverhampton-ING), Kevin De Bruyne (Manchester City-ING), Thorghan Hazard (Borussia Dortmund-ALE), Thomas Meunier (Borussia Dortmund-ALE), Dennis Praet (Leicester-ING), Youri Tielemans (Leicester-ENG), Hans Vanaken (FC Bruges), Axel Witsel (Borussia Dortmund-ALE);

Atacantes - Mitchy Batshuayi (Crystal Palace-ING), Christian Benteke (Crystal Palace-ING), Jeremy Doku (Rennes-FRAN), Eden Hazard (Real Madrid-ESP), Romelu Lukaku (Inter de Milão-ITA), Dries Mertens (Napoli-ITA), Leandro Trossard (Brighton-ING).

Confira a lista de suplentes:

Thomas Kaminski (Blackburn-ENG), Alexis Saelemaekers (Milan-ITA), Albert Sambi Lokonga (Anderlecht), Bryan Heynen (RC Genk), Thomas Foket (Reims-FRA), Adnan Januzaj Real Sociedad-ESP), Brandon Mechele (FC Bruges), Jordan Lukaku (Antuérpia), Zinho Vanheusden (Standard Liege), Yari Verschaeren (Anderlecht), Charles De Ketelaere (FC Bruges)