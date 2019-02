Com Bahia como 36º classificado, Copa do Brasil já tem 16 duelos definidos

O Bahia é o 36º time classificado à segunda fase da Copa do Brasil, que vai ser disputada por 40 clubes. Em partida iniciada às 23h30 (horário de Brasília) de quarta-feira, o clube se garantiu na próxima fase do torneio ao empatar com o Rio Branco-AC por 2 a 2, em duelo disputado na Arena da Floresta.

A igualdade foi suficiente porque os times com melhor posição no ranking da CBF só precisam de um empate para avançar na etapa inicial da Copa do Brasil, realizada em jogo único e em que esses clubes atuam como visitantes. Agora, na segunda fase, terá pela frente o Santa Cruz-RN.

O Bahia nunca esteve atrás no placar no duelo e marcou duas vezes com Gilberto, aos nove minutos do primeiro tempo e aos 25 minutos da etapa final. Já os gols do Rio Branco foram de Laecio, aos 14 minutos da etapa inicial, e Custodio, aos 45 minutos do segundo tempo.

Com a classificação do Bahia, 16 dos 20 confrontos da segunda fase já estão definidos. A primeira fase da Copa do Brasil chega ao fim nesta quinta-feira.

Confira quais serão os duelos da próxima etapa:

Corinthians x Avenida

Foz do Iguaçu x Ceará

Bragantino-PA x Aparecidense

URT ou Coritiba x Vila Nova

Botafogo x Cuiabá

Juventude x América-MG

ABC x Moto Club

Sinop ou Santa Cruz x Náutico

Fluminense x Ypiranga-RS

Luverdense x Figueirense

Santa Cruz-RN x Bahia

Goiás x CRB

Santos x América-RN

Atlético-CE x Atlético-GO

Mixto x Chapecoense

Criciúma x Fast ou Oeste

Tombense x Botafogo-PB

Londrina x Paraná

Serra x Vasco

Avaí x Tubarão ou Brasil de Pelotas