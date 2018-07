Com baixa de Nico López, Zago muda Inter para estreia na Copa do Brasil

O técnico Antônio Carlos Zago decidiu fazer mudanças no time do Internacional para a estreia na Copa do Brasil. Insatisfeito com a atual formação da equipe, que ainda não venceu no Gauchão, o treinador promoveu alterações na escalação e até no esquema tático, visando o confronto com o Princesa de Solimões, em jogo a ser disputado em Cascavel, no Paraná.

No treino desta terça-feira, Zago teve as baixas de Ceará e Nico López, que nem devem viajar com o time para o Paraná. Sem eles, o treinador desistiu do sistema com três volantes que vinha apresentando nas rodadas do Estadual e definiu a equipe em novo esquema, o 4-2-3-1.

A maior mudança foi a troca de Roberson por Carlos no ataque. No setor do meio-campo, Carlinhos entrou para jogar ao lado de D'Alessandro e Diego. Assim, o Inter deve entrar em campo nesta quarta escalado com Danilo Fernandes; Alemão, Klaus, Paulão e Uendel; Dourado, Charles, Diego, D'Alessandro e Carlinhos; Carlos.

A estreia na Copa do Brasil será em Cascavel, apesar do rival ser do Amazonas e dono do mando de campo. Para avançar, o time gaúcho só precisa empatar no confronto de jogo único, nova característica da primeira fase da competição nacional.