Com baixa na defesa, Ceará visita o Corinthians para quebrar sequência negativa

Com o desfalque do zagueiro Luiz Otávio, o Ceará enfrenta o Corinthians neste sábado, às 11 horas, na arena corintiana, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desfalque nos últimos três jogos, o defensor voltou a treinar com o elenco nesta semana, mas sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e vai ficar afastado dos gramados por mais três semanas. Assim, Tiago Alves segue como titular.

"Eu lamento muito pelo Luiz, ele tem um astral muito bom, uma liderança silenciosa, por não falar tanto, mas a atitude dele fala mais do que mil palavras. Na minha concepção é um dos maiores zagueiros do Brasil. Mas, atleta de alto rendimento está muito próximo de se lesionar. A gente não pode transformar isso no maior dos nossos problemas", afirmou o técnico Enderson Moreira, em entrevista coletiva.

A boa notícia para o treinador é que três jogadores retornam. O lateral-direito Samuel Xavier e o volante Ricardinho estão confirmados entre os titulares, enquanto o atacante Leandro Carvalho disputa vaga com Mateus Gonçalves.

"Incomoda muito as três derrotas, mas eu não acho que está tudo errado. A gente merecia resultados diferentes do que a gente teve, mas futebol é assim. Não tem aquela coisa de Justiça. Tem muita coisa que interfere e uma das coisas é a eficiência", disse o comandante.

Vindo de três derrotas consecutivas, o Ceará ocupa a 14ª colocação, com 20 pontos, seis à frente da Chapecoense, a primeira dentro da zona de rebaixamento.