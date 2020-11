Com baixa por covid-19, Red Bull Bragantino volta a jogar no Brasileirão

Após sofrer um "apagão" contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, o Red Bull Bragantino tenta dar a volta por cima no Brasileirão no confronto diante do Grêmio, marcado para esta segunda-feira, às 20h, na Arena do Grêmio, pela 19ª rodada. Maurício Barbieri terá um desfalque de última hora. Bruno Tubarão foi diagnosticado com covid-19, foi isolado do elenco e, consequentemente, não poderá atuar.

Sem Tubarão, Maurício Barbieri montou o ataque, nos últimos treinamentos, com Artur, Cuello e Ytalo, com Claudinho mais atrás, protegido por Lucas Evangelista e Ryller. No entanto, não está descartada a possível entrada de Thonny Anderson, porém, é menos provável.

"Não tivemos um bom resultado na Copa do Brasil, mas precisamos virar a chave. Temos um adversário na segunda-feira e totais condições de conseguir um resultado positivo. Precisamos colocar a cabeça no lugar e buscar a vitória em Porto Alegre. Sabemos que o jogo será muito difícil, mas acreditamos no nosso potencial", afirma Edimar.

Apesar da derrota para o Palmeiras na Copa do Brasil por 3 a 1, o Red Bull Bragantino vive um bom momento no Brasileirão. O time paulista vem de três jogos sem derrota, sendo dois triunfos consecutivos, diante de Goiás e Sport, ambos por 2 a 0.

Porém, o time de Bragança Paulista segue dentro da zona de rebaixamento, com 19 pontos em 18 jogos disputados.