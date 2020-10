Com baixas, Athletico-PR encara Flamengo em busca de manter recuperação

Desgastado pela sequência de jogos no Brasileirão e na Copa Libertadores, o Athletico-PR deverá ter um time misto contra o Flamengo neste domingo, às 16h, no Maracanã, pela 13ª rodada. O técnico Eduardo Barros não poderá contar com o zagueiro Thiago Heleno, suspenso, e indicou poupar alguns jogadores, caso de Wellington, Jonathan e Erick.

Pedro Henrique, recuperado de lesão, ocupará o posto de Thiago Heleno. Já Zé Ivaldo deverá ganhar uma oportunidade na direita. O meio poderá ser formado por Jaime Alvarado, Christian, Jorginho ou Ravanelli, e Léo Cittadini.

As mudanças não param por aí. Durante os treinos, Eduardo Barros ensaiou fazer alterações no ataque. Renato Kayzer deverá iniciar como titular pela primeira vez desde que chegou no time paranaense. E poderá ter como companhia Fabinho ou Geuvânio. O atacante Walter corre por fora.

"Mudamos a chave. Temos cinco jogos antes de voltar a pensar na Libertadores. Ainda estamos fazendo uma campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro. Precisamos seguir nesse ritmo para brigar pelas primeiras colocações. Temos mais um jogo complicado pela frente, mas precisamos da vitória", disse o treinador.

Com 14 pontos, o Athletico está no meio da tabela de classificação, visando uma vaga no grupo da Libertadores. O time vem de vitória por 1 a 0 contra o Bahia.