Com baixas e surpresa, Palmeiras define relacionados

Antes de embarcar para Salvador, no início da noite desta sexta-feira, o técnico Dorival Júnior divulgou a lista dos relacionados do Palmeiras para a partida com o Bahia, domingo, com novidades e vários desfalques. As novidades são o meia Allione, que não joga desde o dia 8 de outubro, e do meia Fernandinho, de 20 anos, que veio do Juventus-SP.

O meia chegou ao Palmeiras no começo do mês e assinou contrato de três meses, para fazer testes no clube. Dorival Júnior gostou tanto do garoto que resolveu relacioná-lo para a partida. "É só felicidade. Agradeço muito ao Dorival por esta chance. Estou treinando bastante desde que cheguei e espero, caso entre em campo, ajudar o Palmeiras", disse Fernandinho.

Já Allione está recuperado de dores musculares e admite ansiedade para voltar ao time. "O tempo fora foi difícil porque sempre quero jogar. Fiquei trabalhando firme e tive muito apoio dos meus companheiros neste período. Estou muito contente por voltar", afirmou.

Os desfalques são Henrique e Juninho (suspensos pelo terceiro cartão amarelo), Lúcio (dores musculares), Eguren (coxa esquerda), Rodolfo (tornozelo esquerdo), Leandro (dores no pé) e Cristaldo (com dores no tornozelo).

Confira a lista de jogadores relacionados do Palmeiras:

Goleiros: Fernando Prass e Fábio

Laterais: João Pedro, Victor Luis e Wendel

Zagueiros: Nathan, Tobio e Victorino

Volantes: Renato, Marcelo Oliveira, Wesley, Washington e Bruninho

Meias: Valdivia, Patrick Vieira, Mazinho, Bernardo, Allione, Bruno César, Felipe Menezes e Fernandinho

Atacantes: Mouche e Diogo