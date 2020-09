Com interinos, Athletico-PR e Red Bull Bragantino se enfrentam em Curitiba

Com técnicos interinos, Athletico-PR e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h30, na Arena da Baixada, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe paranaense terá dirigida por Eduardo Barros após Dorival Júnior ser demitido. Marcinho comanda o time paulista depois da demissão de Felipe Conceição, que caiu ao ser derrotado por 3 a 0 pelo Fortaleza.

Pelo lado do Athletico, o zagueiro Thiago Heleno e meia Nikão continuam no departamento médico e não poderão ser utilizados mais uma vez. Além disso, o zagueiro Felipe Aguilar e o atacante Vitinho, também lesionados, são dúvidas. A tendência é que Lucas Halter e Pedro Henrique formem a defesa, enquanto Pedrinho aparece como opção no ataque, formando trio ofensivo com Geuvânio e Bissoli.

O Athletico vem de quatro derrotas seguidas, o que culminou na queda de Dorival Junior e tenta voltar a pontuar. O time ocupa a 13ª posição da tabela do Brasileirão, com seis pontos em seis partidas disputadas. Neste contexto, o time paranaense vai entrar em campo nesta quarta escalado com Santos; Khellven, Pedro Henrique, Lucas Halter e Abner; Wellington, Richard e Léo Cittadini; Pedrinho, Geuvânio e Bissoli.

Do outro lado, o Red Bull Bragantino pode ter uma novidade. Contratado recentemente junto ao Vasco, o volante Raul está pronto para estrear. O jogador teve o nome inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e já pode disputar a primeira partida com a camisa do novo clube nesta quarta-feira.

A tendência é que ele comece no banco de reservas, mas pode ser utilizado pelo técnico interino Marcinho ao longo da partida. O treinador Felipe Conceição, que comandava a equipe desde o início da temporada, foi demitido após a última partida, a derrota por 3 a 0 para o Fortaleza.

Além de Raul, o Bragantino ainda conta com os retornos do zagueiro Fabrício Bruno e do volante Matheus Jesus, que cumpriram suspensão. Os desfalques são o atacante Alerrandro, lesionado, e o lateral-esquerdo Weverson, suspenso. O provável time do Bragantino deve ter Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar; Ricardo Ryller, Matheus Jesus e Claudinho; Artur, Ytalo e Morato.